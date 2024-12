Departure: thrillerserie vanaf januari te zien bij Netflix

De drie seizoenen tellende thrillerserie met Archie Panjabi (The Good Wife) en Christopher Plummer (Knives Out) was op de Nederlandse televisie al eens te zien bij Net5.

De serie Departure met Archie Panjabi (The Good Wife) is vanaf vrijdag 1 januari te zien op Netflix. Dat bericht de website thenerdshepherd.com. Het zou gaan om meerdere seizoenen, hoewel nog niet bekend is hoeveel. Departure draait om de werknemers van het fictieve Transport Safety and Investigations Bureau, dat grote transportongevallen onderzoekt. Zo staat in het eerste seizoen de plotselinge verdwijning van een Brits passagiersvliegtuig boven de Atlantische Oceaan centraal. Het tweede seizoen draait om een treinongeluk en in het derde en laatste seizoen onderzoekt men het zinken van een veerboot. Panjabi geeft gestalte aan teamleider Kendra Malley en Christopher Plummer (Knives Out) speelt haar mentor Howard Lawson. Plummer overleed na de opnamen van het tweede seizoen, waarna de cast voor de slotreeks nog werd uitgebreid met Eric McCormack (Travelers, Will & Grace). Departure is afkomstig van tv-maker Vince Shiao (Ransom).