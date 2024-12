Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Virgin River

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

1992 (vrijdag 13/12 Netflix) Spaanse thrillerserie waarin een weduwe en een beveiliger een reeks moorden onderzoeken. Elke keer wordt een Curro-pop, de mascotte van de beroemde Expo '92 in Sevilla, aangetroffen in de buurt van het moordslachtoffer. Bekijk de trailer.

Carry-On (vrijdag 13/12 Netflix) Thrillerfilm over een beveiliger (Taron Egerton) die werkt op een luchthaven. Met Kerstmis wordt hij gechanteerd door een onbekende man (Jason Bateman) die hem dwingt een mysterieus pakketje door de douane te laten gaan. Bekijk de trailer.

Mismatched S03 (vrijdag 13/12 Netflix) Romantische serie uit India waarin twee tieners na een eerste en onsuccesvolle koppelpoging door hun families alsnog bevriend raken tijdens een zomercursus en zowaar voor elkaar vallen, hoewel ze erg van elkaar lijken te verschillen.

Disaster Holiday (vrijdag 13/12 Netflix) Komische familiefilm uit Zuid-Afrika waarin een vader zijn gezin een exotische vakantie belooft, maar per ongeluk een reis boekt naar Durban in plaats van Zanzibar. De beoogde droomvakantie mondt vervolgens al snel uit in chaos.

Freddy vs Jason (vrijdag 13/12 Netflix) Crossoverfilm uit 2003 waarin Freddy Krueger uit A Nightmare on Elm Street collega-killer Jason uit Friday the 13th voor zijn karretje probeert te spannen. Dat blijkt niet zo makkelijk en al snel staan de horroriconen tegenover elkaar.

Parenthood (zondag 15/12 Netflix) Dramaserie over drie generaties van dezelfde familie. Craig T. Nelson (Poltergeist) en Bonnie Bedelia (Die Hard) spelen de grootouders en ook Peter Krause (Six Feet Under) en Lauren Graham (Gilmore Girls) hebben rollen. Bekijk de trailer.

Barbie (zondag 15/12 Netflix) Komische fantasyfilm uit 2023 waarin de Barbies een rustig leven leiden in Barbieland. Dan krijgt één van hen (Margot Robbie) plots een existentiële crisis, waarna ze samen met Ken (Ryan Gosling) in onze mensenwereld belandt. Lees de recensie.

Terminator: Dark Fate (zondag 15/12 Netflix) Sciencefictionfilm uit 2019 waarin er weer een dodelijke robot terug in de tijd wordt gestuurd om een toekomstige verzetsleider te doden. Linda Hamilton keerde voor het eerst sinds Terminator 2 (1991) weer terug als Sarah Connor.

Transformers: Rise of the Beasts (zondag 15/12 Netflix) Sciencefictionfilm gebaseerd op de speelgoedlijn, waarin de goedaardige Autobots de handen ineenslaan met de Maximals (Ron Perlman is te horen als hun gorilla-leider) om te vechten tegen de slechte Terrorcons.

Na het weekend...

Inglourious Basterds (maandag 16/12 Netflix) Oorlogsfilm uit 2009 van Quentin Tarantino over een groepje geallieerden (Brad Pitt speelt hun leider) die de nazi’s angst in proberen te boezemen. Ook volgen we een gewetenloze Duitse kolonel en een Française uit op wraak.

Nevertheless: The Shapes of Love (maandag 16/12 Netflix) Romantische dramaserie uit Japan waarin Miu een pijnlijke relatiebreuk beleeft. Ze besluit zich op haar kunst te richten en liefde te vermijden, maar een ontmoeting met een kunstenaar maakt alsnog iets in haar los.

Aaron Rodgers: Enigma (dinsdag 17/12 Netflix) Documentaireserie over de carrière en het leven van rugbyspeler Aaron Rodgers, die speelt als quarterback bij de New York Jets. We zien een aantal bepalende momenten terwijl hij herstelt van een pijnlijke achillesblessure.

Ronny Chieng: Love To Hate It (dinsdag 17/12 Netflix) Netflix-special van komiek Ronnie Chieng, die bekend is van zijn bijdragen als correspondent voor The Daily Show. Hij praat in de special onder andere over de duistere kant van zelfhulp en oplichtingsgevoelige ouders.

The Manny S02 (woensdag 18/12 Netflix) Mexicaanse komedieserie waarin een drukbezette vrouw in een moment van paniek een rancher inhuurt om voor haar kinderen te zorgen. Deze ‘manny’ haalt haar ideeën over genderrollen en liefde overhoop en verandert zo haar leven.

Julia’s Stepping Stones (woensdag 18/12 Netflix) Korte documentaire over filmmaker Julia Reichert, die in 2022 overleed na een lange strijd tegen kanker. In de jaren voorafgaand aan haar overlijden besloot ze zichzelf te filmen en zo terug te blikken op haar leven en carrière.

Virgin River S06 (donderdag 19/12 Netflix) Romantische dramaserie waarin verpleegster Mel (Alexandra Breckenridge) het drukke Los Angeles verruilde voor het afgelegen Virgin River. Ze staat nu op het punt te trouwen met Jack Sheridan (Martin Henderson). Bekijk de trailer.