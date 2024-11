Parenthood: dramaserie verschijnt in december op Netflix

De dramaserie Parenthood wordt op zondag 15 december toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Dat bericht de website Thenerdshepherd.com. Het zou gaan om meerdere seizoenen. Parenthood was van 2010 tot 2015 te zien op tv en was gedurende zes seizoenen goed voor meer dan honderd afleveringen. De serie werd geïnspireerd door de gelijknamige film uit 1989 en volgt drie generaties van de familie Braverman, die allemaal hun eigen problemen hebben. Craig T. Nelson (Poltergeist) en Bonnie Bedelia (Die Hard) spelen grootouders Zeek en Camille, en Peter Krause (Six Feet Under), Lauren Graham (Gilmore Girls), Dax Shepard (Hit and Run) en Erika Christensen (Traffic) spelen hun volwassen kinderen. Verder zijn onder meer Monica Potter (Boston Legal) en Mae Whitman (Good Girls) te zien. De serie werd ontwikkeld door Jason Katims (Friday Night Lights).