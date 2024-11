Virgin River: trailer voor seizoen 6 van romantische Netflix-serie

Netflix onthulde de trailer voor het zesde seizoen van Virgin River, dat vanaf donderdag 19 december te zien zal zijn. Virgin River is een bewerking van de boekenreeks van Robyn Carr en draait om verpleegster Mel Monroe (Alexandra Breckenridge), die het drukke Los Angeles heeft verruild voor het afgelegen Virgin River, waar ze inmiddels op het punt staat te gaan trouwen met Jack (Martin Henderson). Het koppel denkt eveneens na over het stichten van een gezin, terwijl ze de boerderij van Lilly (Lynda Boyd) willen omtoveren tot hun droomhuis. Dit seizoen geven Jessica Rothe (Happy Death Day) en Callum Kerr (One Piece) in flashbacks gestalte aan Sarah en Everett, oftewel de ouders van Mel, die in de jaren zeventig verliefd worden. Netflix werkt tevens aan een prequelserie die draait om een jonge Sarah en Everett. Virgin River is overigens niet de enige serie die gebaseerd werd een boekenreeks van Carr: het ook door haar bedachte Sullivan's Crossing is hier in Nederland te zien op Net5.