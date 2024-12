1992 S01E01: een seriemoordenaar met een vlammenwerper

Alles in de nieuwe Spaanse thrillerreeks 1992 valt terug te leiden naar de wereldexpositie in Sevilla in het jaar uit de titel. In die Zuid-Spaanse stad speelt de serie zich ook af, in het heden, op het moment dat de plek in de ban is van een seriemoordenaar met een nogal eigenaardige modus operandi: hij zet zijn slachtoffers in vuur en vlam. In de eerste aflevering krijgen we al een glimp te zien van dit monster, gekleed in een kek paars-geel joggingpak, met een masker op zijn hoofd dat echter niet kan voorkomen dat je oog valt op de brandwonden in zijn gezicht. Zijn wapen van keuze is een vlammenwerper: bijzonder effectief, getuige een groteske scène tegen het einde van de pilotaflevering.