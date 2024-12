Carry-On: niet erg origineel, wél speels en spannend Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Actiethriller met een kersttintje draait om een luchtvaartbeveiliger (Taron Egerton) die zich ontpopt tot de held van de dag.

Last Christmas van Wham! past uitstekend onder een dynamische achtervolgingsscène, toont filmmaker Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise, 2021) in het speelse Carry-On. Sowieso moet de film het hebben van humor, met niemand minder dan Jason Bateman (Ozark) als een bad guy die op heerlijk verbeten toon de held uit het verhaal aanspreekt. Taron Egerton (Black Bird, Kingsman: The Secret Service, 2014) speelt de op de luchthaven van Los Angeles werkzame luchtvaartbeveiliger Ethan Kopek. Hij krijgt in de opmaat naar de feestdagen een ongebruikelijk verzoek: een geheimzinnige engerd (Bateman) dwingt hem om bij de security check een koffer door te laten. Anders laat hij Kopeks zwangere echtgenote Nora (Sofia Carson) vermoorden.

Wat volgt is een kat-en-muisspel waarbij Kopek probeert de missie van Batemans personage te saboteren. De film heeft wel wat weg van Die Hard 2, met een doodnormale sterveling die de dag redt. Maar hoe legt Batemans personage contact met Kopek? Welnu, via een oortje, dat ineens op de bagageband ligt. Kopek heeft dit hulpmiddel de hele film in zijn oor en er is geen collega die daar raar van opkijkt. Dat is het manco van dit soort films: de plot leunt vaak hevig op zulke ongeloofwaardigheden. En wat de mysterieuze man uiteindelijk beoogt te doen met het koffertje is ook niet per se wereldvernieuwend.

Wat scenarist T.J. Fixman (Ratchet & Clank, 2016) wel goed doet is het waarachtig weergeven van het werk van de luchtvaartbeveiliging. Het is een beroep waar in de Verenigde Staten flink op wordt neergekeken. Fixman laat op humoristische wijze zien welke obstakels Kopek en zijn collega’s dagelijks moeten nemen: vertragingen, storingen en vervelende passagiers. Er is in Amerika bijna geen komiek zonder een grap over de TSA (de Transport Security Administration) en Fixman zag toch kans om daar weer iets nieuws aan toe te voegen, in deze zinderende achtbaanrit.