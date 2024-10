Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Tomb Raider

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

The Platform 2 (vrijdag 04/10 Netflix) Spaanse thrillerfilm over een verticale gevangenis, waar één keer per dag een lift vol met voedsel van boven naar beneden gaat. De mensen die in de onderste regionen verkeren trekken dus vaak aan het kortste eind. Bekijk de trailer.

It’s What’s Inside (vrijdag 04/10 Netflix) Komische thrillerfilm waarin een feestje vooraf aan een bruiloft voor een stel oude studievrienden verandert in een nachtmerrie. Het begint wanneer er een onverwachte gast arriveert die een mysterieuze koffer bij zich draagt.

CTRL (vrijdag 04/10 Netflix) Duistere sciencefictionfilm uit India, over frictie binnen de relatie tussen twee succesvolle influencers. Als hij vreemdgaat besluit zij hem met hulp van een AI-app uit haar leven te wissen, maar de app blijkt al snel een eigen wil te hebben.

Ghostbusters: Frozen Empire (vrijdag 04/10 Netflix) Komische horrorfilm uit 2024, die dient als vervolg op Ghostbusters: Afterlife. De nieuwe Ghostbusters slaan de handen ineen met de oude garde om een kwade entiteit die een nieuwe ijstijd in wil luiden te stoppen.

Na het weekend...

The Menendez Brothers (maandag 07/10 Netflix) Nadat ze in de dramaserie Monsters aan bod kwamen, verschijnt er nu tevens een documentaire over de Menendez-broers op Netflix. Vanuit de gevangenis blikken ze terug op de misdaad en alle rechtszaken die volgden.

Ali Wong: Single Lady (dinsdag 08/10 Netflix) Stand-up-special van komiek Ali Wong, die eerder al een Emmy won voor haar rol in de Netflix-serie Beef. Ze praat op het podium onder andere over haar status als alleenstaande vrouw en haar datingleven na haar scheiding.

Dinner Time Live with David Chang: Holiday Edition (dinsdag 08/10 Netflix) Special waarin chef-kok David Chang kookt voor beroemde gasten en geheimen uit de keuken met hen deelt. In de nacht van dinsdag op woensdag live te zien, maar zonder ondertiteling.

The Predator (dinsdag 08/10 Netflix) Scifi-actiefilm uit 2018 van regisseur Shane Black (als acteur te zien in de originele Predator), waarin één van de buitenaardse monsters ontsnapt uit gevangenschap op aarde. Al snel zijn er ook een aantal van zijn soortgenoten onderweg.

The Addams Family (dinsdag 08/10 Netflix) Zwartkomische horrorfilm uit 1991 over de macabere familie uit de strips van Charles Addams. Morticia (Angelica Huston) en Gomez (Raul Julia) krijgen te maken met de iemand die claimt Gomez’ verdwenen broer te zijn.

Starting Five (woensdag 09/10 Netflix) Documentaire over basketballers in de NBA die zich afspeelt tijdens het seizoen 2023/2024. Naast Lebron James van de LA Lakers worden Jimmy Butler, Anthony Edwards, Domantas Sabonis en Jayson Tatum met de camera gevolgd.

Deceitful Love (woensdag 09/10 Netflix) Romantische dramaserie uit Italië over een vrouw met veel geld die net zestig is geworden en plots valt voor een veel jongere man. Haar familie twijfelt echter aan zijn intenties en vermoedt dat hij alleen maar uit is op haar fortuin.

The Secret of the River (woensdag 09/10 Netflix) Mexicaanse dramaserie over een jongen die arriveert in een Mexicaans dorp, waarna er een onverwachte vriendschap ontstaat tussen hem en een lokaal leeftijdsgenootje. Een duister geheim bezegelt hun band voor altijd.

Outer Banks S04 (donderdag 10/10 Netflix) Avonturenserie over een groep jongeren (The Pogues) die verwikkeld raken in de jacht op een goudschat. De vierde reeks verschijnt in twee delen: de eerste vijf afleveringen debuteren vandaag en de laatste vijf begin november.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (donderdag 10/10 Netflix) Animatieserie naar de videogames, met Hayley Atwell (Agent Carter) als Lara Croft. Ze wordt geconfronteerd met de demonen uit haar verleden terwijl ze een eeuwenoud mysterie probeert te ontrafelen.

The Life and Movies of Erşan Kuneri S02 (donderdag 10/10 Netflix) Komische serie uit Turkije over een beroemdheid in de erotische cinema die begint na te denken over zijn erfenis als filmmaker: hij wil zijn geluk gaan beproeven in andere genres en daar succes boeken.

Love is Blind, Habibi (donderdag 10/10 Netflix) Realityshow over een sociaal experiment waarbij single mannen en vrouwen, in dit geval allemaal afkomstig uit de Arabische wereld, die op zoek zijn naar liefde zich eerst moeten verloven voor ze elkaar in het echt zien.