It’s What’s Inside: wie is wie?

Van meet af aan wordt bovenal duidelijk dat er op de achtergrond nogal wat speelt. Een voorbeeld eerder uit de film: Cyrus wil dat Shelby tijdens de seks een blonde pruik draagt zodat ze lijkt op hun vriend Nikkie (Alycia Debnam-Carey), een influencer die ook tijdens de avond aanwezig is. Als de gasten uiteindelijk allemaal tegelijk van lichaam wisselen, dan levert dat direct voer op voor affaires, intriges en andere ellende. Waar de intentie is om een spel te spelen en te raden wie wie is, hebben sommige personages overduidelijk een andere intentie. Wat volgt is een filmisch spelletje van balletje-balletje, waarbij je als kijker goed in de gaten moet houden wie je voor je hebt.

Tot een hoogstaande film leidt deze premisse niet per se, maar dat is ook de crux: je moet It’s What’s Inside zien voor wat het is: een thriller over goeddeels onaangename mensen die niet tevreden zijn met hun eigen leven, maar voor wie een ander leven in een ander lichaam ook niet per definitie zaligmakend is. De film vraagt niet om sympathie voor Reuben en consorten; je mag ook smakelijk lachen om het noodlot dat de twintigers treft.