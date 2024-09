Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story S01E01: smeuïgheid om de smeuïgheid Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

Vervolg op Monster: The Jeffrey Dahmer Story bedient zich van eenzelfde vorm van perversiteit, met maniakale personages waar je als kijker weinig mee kan.

Op 20 augustus 1989 vermoordden Lyle en Erik Menéndez hun ouders, de puissant rijke José en Kitty, in hun gezinswoning in Los Angeles. Voor even leek het alsof de twee ermee wegkwamen. Zo deden ze het voorkomen dat de maffia achter de moordpartij zat. Toch worden ze in 1990 gearresteerd en in 1996 veroordeeld tot levenslang. Tegen de rechter legitimeren de twee hun daad met het argument dat ze jarenlang fysiek en mentaal werden mishandeld door hun vader. Hun moeder was Josés grootste handlanger. De rechtbank oordeelt echter anders: de jongens vreesden een erfenis mis te lopen.

De eerste, door Carl Franklin (Devil in a Blue Dress, 1995) geregisseerde aflevering van Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story hinkt op deze twee gedachten. Zijn Lyle (Nicholas Alexander Chavez) en Erik (Cooper Koch) twee rebelse jongelingen? Of zijn de twee incarnaties van het kwaad? Op zich is die tegenstelling nonsens. En Lyle manifesteert zich al snel als een kwelgeest met een antisociale persoonlijkheidsstoornis die na de dubbele moord de schoenen van zijn vader aantrekt om letterlijk ‘in zijn voetsporen’ te treden.

Sleutelnummer in de pilotaflevering is Blame it on the Rain van Milli Vanilli. Een trefzekere keuze. Dit zangduo werd in 1989 ontmaskerd als charlatans toen bleek dat ze live playbackten. Net zoals Lyle en Erik veinzen onschuldige kids te zijn. En ten aanzien van de titel van de pophit: de Menendéz-broers wijzen graag met hun vingertje naar andere oorzaken. Maar wat is het doel van deze reeks? Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story is de opvolger van Monster: The Jeffrey Dahmer Story en voelt net zo vruchteloos.

De scène waarin de broers hun ouders (rollen van Javier Bardem en Chloë Sevigny) vermoorden spreekt boekdelen: showrunners Ryan Murphy en Ian Brennan laten vrijwel alles zien. De wijze waarop Kitty’s vingers eraf worden geknald; de brute manier waarop Josés hoofd in tweeën wordt geschoten. Moet dit iets zeggen over Amerika? Over het door narcisten bevolkte Los Angeles, wellicht? Of is dit puur smeuïgheid om de smeuïgheid? Net als in de voorgaande reeks valt er in ieder geval weinig te genieten.