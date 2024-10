The Platform 2 (El Hoyo 2): akelige, messcherpe satire Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Deel twee van ijzersterke horrorreeks over een naargeestige verticale gevangenis fungeert opnieuw als een allegorie voor klassenongelijkheid.

Een sterkere hedendaagse allegorie voor klassenongelijkheid is er bijna niet: met The Platform 2 overtreft de Spaanse cineast Galder Gaztelu-Urrutia zichzelf. De plot speelt zich opnieuw af in een verticale gevangenis waar een betonnen lift, gepresenteerd als een altaar vol voedsel, de avondmaaltijd 333 verdiepingen naar beneden leidt. Voor de mensen bovenin is het verleidelijk om ook wat te proeven van het eten voor de mensen onderaan. Net zoals in ons kapitalistisch systeem de mensen bovenaan al een flink deel van de taart hebben gegeten, voordat de zoetigheid arriveert bij diegenen die wel iets te eten kunnen gebruiken.

Gaztelu-Urrutia giet dit alles opnieuw in een fatalistische, misantropische vorm. Hij laat zien wat er gebeurt als mensen ongelijkheid constateren; dan streven ze naar een revolutie. Maar de weg omhoog manifesteert zich als een onmogelijkheid. Het is véél makkelijker om in de gevangenis een verdieping lager te eindigen. Ook fascinerend is hoe Gaztelu-Urrutia schetst hoe fenomenen als religie en sektarisme ontstaan in barre tijden. De plot draait om Perempuan (Milena Smit uit Madres Paralelas, 2021), een jonge vrouw die net als de andere gevangenen iets akeligs op haar kerfstok heeft. Dagelijks hoopt ze dat haar bestelling, een portie kroketjes met ham, ongeschonden is als het eten haar verdieping bereikt.

© Nicolas Dassas / Netflix

Maar Perempuan heeft zich ook ten doel gesteld om te vluchten. Door het equilibrium te verstoren wil ze ‘breken met de ketenen’ van het systeem. Dat dit een beproeving is, bleek eerder al, in bijzonder naargeestige films als Cube (1997). Net als in The Platform (2021) borduurt Gaztelu-Urrutia voort op dit genre, dat draait om mensen die alleen vooruit kunnen komen als ze met elkaar samenwerken. The Platform 2 is alleen nog grotesker, aangrijpender en akeliger. Misschien wel omdat de wereld er ook niet beter op is geworden.

© Nicolas Dassas / Netflix

Deze maand gaat trouwens ook de nieuwste film van Gaztelu-Urrutia, Rich Flu, in première op het filmfestival van Sitges. Nog zo’n film om in de gaten te houden. Ditmaal met Hollywoodsterren en als insteek: een ziekte die zich richt op de allerrijksten op aarde.