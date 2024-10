Nieuwe films op Netflix: The Addams Family, The Predator en Addams Family Values Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Met deze week: de verloren broer van Gomez Addams, buitenaardse jagers en Wednesday Addams op zomerkamp.

The Addams Family (1991)

Acteurs: Raul Julia, Angelica Huston, Christopher Lloyd

Regie: Barry Sonnenfeld

Geslaagde transitie naar het witte doek van de door cartoonist Charles Addams bedachte familie van excentriekelingen, geholpen door de prima casting en uitstekende chemie tussen Anjelica Huston en Raul Julia als echtpaar Morticia en Gomez Addams. De familie - die beschikt over een inktzwart gevoel voor humor: zaken die normale stervelingen zouden zien als luguber vinden zij amusant - maakt in de film opnieuw kennis met hun verloren gewaande oom Fester (Chirstopher Lloyd), die 25 jaar eerder verdween na een ruzie met Gomez. Maar is de Fester die nu voor de deur staat wel echt wie hij claimt te zijn? Een bioscoopversie van The Addams Family leek begin jaren negentig bij uitstek een klusje voor Tim Burton, maar hij had het destijds te druk met zijn Batman-sequel, waardoor Barry Sonnenfeld (voorheen cinematograaf van de broertjes Coen, onder meer voor Blood Simple) zijn regiedebuut mocht maken. Tim Burton werkte later echter wel nog aan de op de Addams Family gebaseerde Wednesday-serie voor Netflix.

The Predator (2018)

Acteurs: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes

Regie: Shane Black

Nadat Predators (het deel waarin Adrien Brody zijn Batman-stem oefent) erg duidelijk leunde op de blauwdruk van het origineel uit 1987, besloot men om met de daaropvolgende Predator-film juist helemaal een andere kant op te gaan. En met schrijver-regisseur Shane Black, die eerder op liefdevolle wijze speelde met het detective-genre in Kiss Kiss Bang Bang en The Nice Guys, aan het roer krijg je dan bijna een soort deconstructie van de franchise: er zit bijvoorbeeld een scène in The Predator waarin het personage van Sterling K. Brown (This Is Us) opmerkt dat de term 'predator' eigenlijk niet van toepassing is op de buitenaardse sportjager, maar dat het gewoon 'cool klinkt'. Ditmaal moeten een ex-commando (Boyd Holbrook) en een bioloog (Olivia Munn) een invasie van de reptielachtige aliens zien te stoppen. The Predator werd door fans en critici niet echt op prijs gesteld en dus veranderde de studio daarna weer van koers: de op Disney+ beschikbare prequel-film Prey werd vervolgens een stuk warmer onthaald.

Addams Family Values (1993)

Acteurs: Raul Julia, Anjelica Huston, Christina Ricci

Regie: Barry Sonnenfeld

