Blood Simple: het begin van de Coen brothers, gerestaureerd in 4K

Veertig jaar na hun debuutfilm draait deze weer in de bioscoop, in 4K-restauratie. Niet zo’n goede film als in je herinnering wellicht, maar duidelijk een voorbode van al het moois van de Coens dat hierna zou komen.

Joel en Ethan Coen zijn de makers en schrijvers van een paar geweldige en succesvolle Amerikaanse genrefilms: The Big Lebowski, No Country For Old Men en Fargo zijn misschien de gedenkwaardigste. Veertig jaar geleden was Blood Simple het debuut van de broers.

Het script van de film is inderdaad bloedsimpel: Abby is getrouwd met een lul van een kroegbaas genaamd Marty en ze besluit vreemd te gaan met barman Ray, die voor Marty werkt. Kroegbaas Marty merkt dat en huurt een privédetective in om het overspel te bewijzen. Dat lukt. De foto’s van Ray en Abby (Frances McDormand in haar eerste rol) zijn beschamend, maar ook vervalst. Na veel gedoe schiet de detective Marty preventief dood en Ray denkt dat Abby dat gedaan heeft. Vanaf dat punt wordt Blood Simple een ‘comedy of errors’. De hoofdpersonen weten niet wie wat heeft gedaan. En de liefdevolle Ray beschermt Abby voor een moord die ze niet gepleegd heeft.

Het verhaal is simpel maar wordt wel virtuoos verteld; Blood Simple is een hommage aan - en pastiche op - de noir-films uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Veel slagschaduwen door luxaflex dus.

Wat je vooral ziet: het begin van de loopbaan van Joel en Ethan Coen. En van de beelden van cameraman Barry Sonnenfeld en de muziek van de geweldige componist Carter Burwell. Sound designer Skip Lievsay debuteert ook; hij creëerde de subtiele geluidjes die de sfeer máken.

Blood Simple is mooi, maar na veertig jaar zie je dat het een film is die vooral leunt en voortborduurt op eerdere films uit tientallen jaren daarvoor. Voor de broers Coen was het een springplank naar veel interessantere films die nu ten onrechte een beetje vergeten zijn: Barton Fink, Miller's Crossing, Raising Arizona, The Man Who Wasn’t There.