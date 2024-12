Nieuwe films op Netflix: Bridget Jones, Inglourious Basterds en Tomb Raider

Renée Zellweger speelde in haar carrière talloze rollen, waaronder op televisie in What/If en The Thing About Pam, maar de tweevoudig Oscarwinnares zal voor altijd voornamelijk geassocieerd blijven worden met die van de naar de ware liefde hunkerende Bridget Jones. De gehele trilogie met het door Helen Fielding bedachte personage staat weer op Netflix. In de eerste twee delen (Diary uit 2001 en Edge of Reason uit 2004) moet ze kiezen tussen twee potentiële lovers: Mark Darcy (Colin Firth) en Daniel Cleaver (Hugh Grant). In de derde film uit 2016 ontbreekt Hugh Grant, maar is Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) te zien als Jack Qwant, de mogelijke vader van haar ongeboren baby. De Amerikaanse Zellweger, die na haar casting aardig wat kritiek over zich heen kreeg maar uiteindelijk toch iedereen wist te overtuigen als slonzige Britse vrouw, zal vanaf 13 februari in de bioscoop te zien zijn in de vierde Bridget Jones-film, getiteld Mad About a Boy.