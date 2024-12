Nieuwe films op Netflix: Barbie, Terminator: Dark Fate en Transformers: Rise of the Beasts Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Warner Bros. Pictures

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: twee keer een filmbewerking van een populaire speelgoedlijn en één keer een geflopte Terminator-film.

Terminator: Dark Fate (2019)

Acteurs: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis

Regie: Tim Miller

© Paramount Pictures

Ergens was het wel ironisch: David Fincher werd afgebrand omdat hij met Alien 3 binnen vijf minuten alles afbrak wat James Cameron had opgebouwd in Aliens en zelf brak Cameron met Terminator: Dark Fate (hij bedacht het verhaal en produceerde) binnen een paar minuten de hele resolutie van Terminator 2 af. Na de slechte ontvangst van Salvation en Genisys, die beide iets anders probeerden maar faalden, greep Dark Fate weer terug naar het beproefde recept: een mechanische moordmachine (Gabriel Luna) wordt terug in de tijd gestuurd om een toekomstige verzetsleider (Natalia Reyes) te beschermen. Hoewel Dark Fate iets beter werd ontvangen dan de laatste twee sequels, kwam bijna niemand naar de bioscoop en lijkt de franchise wat betreft live-action-films dood en begraven. Op tv was er wel een teken van leven: de Netflix-animatieserie Terminator Zero, met Timothy Olyphant uit Justified als de stem van een terminator.

Barbie (2023)

Acteurs: Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon

Regie: Greta Gerwig

© Warner Bros. Pictures

Barbie had natuurlijk natuurlijk al een grote naamsbekendheid door de speelgoedpoppen, maar dat de film uiteindelijk zou wedijveren met Oppenheimer en met een wereldwijde opbrengst van anderhalf miljard dollar de succesvolste film van het jaar zou worden zag niemand aankomen. Het verhaal opent in Barbieland, waar de Barbies (met onder meer Issa Rae uit Insecure, Emma Mackey uit Sex Education en Nicola Coughlan uit Bridgerton) prestigieuze functies bekleden en aanbeden worden door de op het strand spelende Kens. Eén van de doorsnee poppen (Margot Robbie) raakt echter verzeild in een existentiële crisis en reist samen met een Ken (Ryan Gosling) naar de 'echte' wereld om daar een oplossing te vinden. Net als eerder ook The Lego Movie kwam Barbie als film onverwacht goed uit de verf, mede dankzij een aardig script van Greta Gerwig en haar man Noah Baumbach (Marriage Story), dat toch niet zo leeghoofdig bleek als vooraf werd gedacht.

Transformers: Rise of the Beasts (2023)

Acteurs: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman

Regie: Steven Caple Jr.

© Paramout Pictures