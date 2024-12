Nieuwe films op Netflix: A Star Is Born, The Holiday en Bumblebee Netflix , Serie , Film • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Warner Bros. Pictures

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen voor je op een rij. Deze week: romantiek met Kate Winslet en Jack Black, een geplaagde countryzanger en een gele kever.

The Holiday (2006)

Acteurs: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black

Regie: Nancy Meyers

© Columbia Pictures

De in 2012 overleden Nora Ephron (When Harry Met Sally) is één van de bekendste filmmakers als het gaat om populaire romkoms, maar ook Nancy Meyers, die ooit Father of the Bride pende en vervolgens eind jaren negentig met The Parent Trap zelf haar debuut maakte achter de camera, verdient een eervolle vermelding. In Meyers' romantische komedie The Holiday besluiten de Britse Iris (Kate Winslet uit The Regime) en Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz uit Back in Action) na wat relatieproblemen om tijdelijk van onderkomen te switchen. In Engeland valt Amanda voor de broer van Iris (Jude Law), terwijl Iris in Los Angeles haar oog laat vallen op componist Miles (Jack Black). De rol van Miles werd speciaal voor Black geschreven - nadat Meyers hem had gezien in School of Rock - die eerst nog erg nerveus was over het spelen van een 'echte' love interest in een romantische komedie - en niet de mallotige beste vriend, zoals in High Fidelity.

A Star Is Born (2018)

Acteurs: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott

Regie: Bradley Cooper

© Warner Bros. Pictures

Jarenlang wilde deze remake van A Star Is Born niet van de grond komen, Clint Eastwood en Beyoncé waren er ooit aan verbonden, totdat Bradley Cooper besloot om er zijn regiedebuut van te maken. En dat deed de acteur absoluut niet onverdienstelijk: de film over een tragische romance tussen een door zijn demonen geplaagde countryzanger (Cooper zelf) en een ietwat schuchtere singer-songwriter (zangeres Lady Gaga, als actrice in die tijd met name bekend van American Horror Story) kreeg talloze Oscarnominaties, hoewel Gaga de enige was die er een verzilverde (voor haar titelsong Shallow). Cooper bleef na het succes van A Star Is Born nog even hangen in de muziekwereld en regisseerde de film Maestro. Gaga was dit jaar weer op het witte doek te zien in het muzikale Joker: Folie à Deux en werd onlangs gecast in de Netflix-serie Wednesday. Haar rol in die laatstgenoemde titel, en of ze gaat zingen of niet, wordt nog geheim gehouden.

Bumblebee (2018)

Acteurs: Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon

Regie: Travis Knight

© Paramount Pictures