Bridgerton S03E05-06: van deze romances worden we niet echt warm Netflix , Serie , Recensie • 13-06-2024

© Netflix

Eindelijk is het zover: Polin (Colin en Penelope) is een feit! Maar, Pen heeft een geheim…

Na zes afleveringen van het derde seizoen van Bridgerton is één ding wel duidelijk: hoe appetijtelijk Colin Bridgerton (Luke Newton) er ook – zowel met als zonder ruches – uitziet, als dramatisch personage is hij niet bijster interessant. Zijn twee mannelijke romantische voorgangers – de Hertog van Hastings (Regé-Jean Page) in seizoen één, Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in seizoen twee – torsten nog gigantische jeugdtrauma’s met zich mee; bij flierefluiter Colin moet alle drama komen van de onzekerheid of buurmeisje Penelope (Nicola Coughlan, Derry Girls) zijn romantische gevoelens ook deelt. Heel erg spannend is het allemaal niet: alleen Colin zelf heeft nooit door willen hebben dat Penelope al lang voor seizoen één alleen oog heeft voor hem.

Aan de andere kant: Colin weet nog niet dat zijn kersverse verloofde ook de auteur is achter Lady Whistledown, de anonieme columniste die wekelijks vakkundig de leden van de Britse high society fileert. En laat Colin een hartgrondige hekel hebben aan Lady Whistledown, sinds ze zijn zusje Eloise (Claudia Jessie) publiekelijk in verlegenheid heeft gebracht in seizoen twee. Maar zolang die waarheid nog niet boven tafel is, is dat meer een smeuïg dilemma voor Penelope dan voor Colin. Het is ook anders dan in het boek van Julia Quinn, waarin Colin eerst achter Penelopes grote geheim komt, en haar daarna pas ten huwelijk vraagt.

© Liam Daniel / Netflix

Met als gevolg dat in dit seizoen tot nu de bijrollen interessanter zijn dan de romances waar Bridgerton eigenlijk om zou moeten gaan. Over de lauwwarme hofmakerij tussen Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) en de bedeesde John Stirling (Victor Alli) kunnen we maar beter helemaal zwijgen (al is daar, in de boeken, wel een reden voor). Kanttekening: voor kostuumdrama waar wel de vonken van af vliegen, kijk dan de nieuwste aflevering van Doctor Who op Disney+.

© Liam Daniel / Netflix

De grote verrassing dit seizoen is Cressida (Jessica Madsen). In de boeken (en de eerste twee seizoenen) is zij de stereotiepe (en bordkartonnen) ‘mean girl’. Seizoen serie vindt warempel pathos in haar hachelijke situatie, zelfs al heeft ze deze voornamelijk aan zichzelf te wijten. Ze mag dan wel knap zijn; haar valse opmerkingen en lelijke gedrag hebben ervoor gezorgd dat ze nog steeds geen man aan de haak heeft weten te slaan. Met als gevolg dat haar vader haar dreigt uit te huwelijken aan een oude (héél oude) vriend. Dus besluit Cressida tot drastische maatregelen. Veel keuze hebben de vrouwen van de hogere klasse immers niet. Het is een waarheid die Portia Featherington (Polly Walker), de moeder van Penelope, al aan den lijve heeft ondervonden: ‘Vrouwen hebben geen dromen, ze hebben echtgenoten.’

© Liam Daniel / Netflix

Maar ook Benedict Bridgerton (Luke Thompson), de ultieme lanterfanter, wordt plots geconfronteerd met een dilemma, wanneer zijn huidige vlam (Hannah New) hem een onverwacht voorstel doet. Wanneer zelfs Benedicts romantische perikelen interessanter zijn dan die van de romantische hoofdrolspeler, is dat wellicht geen goed teken.