Nieuwe films op Netflix: Back to Black, Alita: Battle Angel en Aquaman

© Dutch FilmWorks

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen voor je op een rij. Met deze week: een biopic over Amy Winehouse, een vrouwelijke cyborg en Jason Momoa als halfgod.

Alita: Battle Angel (2019)

Acteurs: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly

Regie: Robert Rodriguez

© 20th Century Fox / Lightstorm Entertainment

Niet bijster originele maar wel onderhoudende cyberpunkfilm, die ooit bedoeld was voor James Cameron om te regisseren, maar uiteindelijk door hem uit handen werd gegeven aan Robert Rodriguez. Cameron werkte wel aan het script, samen met Avatar-producer Laeta Kalogridis, die later nog de serie Altered Carbon zou maken voor Netflix. Alita: Battle Angel speelt zich af in een door oorlog verwoeste toekomstwereld, waarin een wetenschapper (Christoph Waltz) op een schroothoop stuit op het kapotte lichaam van een vrouwelijke cyborg. Hij lapt haar op en geeft haar een nieuw leven, waarna deze aan geheugenverlies lijdende Alita probeert te achterhalen waar ze vandaan kwam. Rosa Salazar (Brand New Cherry Flavor) maakt, ondanks de motion-capture, indruk in de titelrol, die haar doorbraak betekende. Later zou ze in de Amazon-serie Undone opnieuw een motion-capture-performance afleveren waar ze om werd bejubeld.

Back to Black (2024)

Acteurs: Marisa Abel, Jack O'Connell, Eddie Marsan

Regie: Sam Taylor-Johnson

© Dutch FilmWorks

Na een solide biopic over een jonge John Lennon maakte regisseur Sam-Taylor Johnson (Fifty Shades of Grey) met Back to Black dit jaar opnieuw een biografie over een te vroeg overleden muziek-icoon. Het drama volgt Amy Winehouse op haar weg naar globale bekendheid en zoemt ondertussen in op haar stormachtige relatie met Blake Fielder-Civil (Jack O'Connell). Alle roem gaat helaas gepaard met steeds meer verslaving en zelfdestructief gedrag, hoewel de film stopt voordat haar tragische dood (op 27-jarige leeftijd) aan bod komt. Het resultaat is een redelijk voorzichtige biopic, waarbij de makers uiteraard ook hun best deden om de familieleden van de zangeres niet op de tenen te trappen: zo wordt vader Mitch een stuk positiever afgeschilderd dan in de eerdere documentaire Amy (2015). Marisa Abel (Industry) zet wel een prima rol neer als Winehouse en stak overduidelijk veel tijd in het bestuderen van haar kenmerkende vocals.

Aquaman (2017)

Acteurs: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson

Regie: James Wan

© Warner Bros. Pictures / DC Entertainment