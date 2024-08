Industry S03E01: genadeloze mannen én vrouwen HBO Max , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Simon Ridgway / HBO

Kit Harington speelt een eigenaardige entrepreneur met een groen hart in ijzersterke en overdonderende opener van derde seizoen.

Het derde seizoen van Industry staat in het teken van op een duurzame manier van zakendoen. De Londense investeringsbank Pierpoint, al vanaf het eerste seizoen het bastion van de serie, heeft als taak om de Initial Public Offering (IPO, een bedrijf dat voor het eerst aandelen aan het publiek verkoopt) van entrepreneur Henry Muck (Kit Harington uit Game of Thrones) in goede banen te leiden. Muck leidt een ‘greentech’ bedrijf en zijn idealisme wordt tijdens een vergadering, waar hij overigens niet bij aanwezig is, meteen ter discussie gesteld met een smakeloze 'grap' over woke; over hoe het straks in deze hardvochtige wereld gaat: zit dan een ‘zwarte lesbienne met een been aan de knoppen?’

Even later wordt managing director Eric Tao (Ken Leung) nog even herinnerd aan het ‘monochrome’ (lees: eenkleurige) karakter van de hoge piefen in dit soort bedrijven. Alsof hij als man met Aziatische roots blij moet zijn dat hij onderdeel uitmaakt van dit gezelschap. Leung is nog steeds een van de sterkste acteurs in Industry. Het ene moment toont hij zijn zwakte, zoals wanneer hij zich (heel eventjes) ontfermt over Yasmin (Marisa Abela), die sowieso in de openingsscène flink door de mangel wordt gehaald; het andere moment sommeert hij Robert (Harry Lawtey), die iets ernstigs heeft meegemaakt, om een mantra te schreeuwen: ‘Ik ben een man en ik ben genadeloos.’

© Simon Ridgway / HBO

Harper (Myha’la Herrold), die vorig seizoen werd ontslagen, heeft intussen een nieuwe baan gevonden als koffiedame en secretaresse bij een andere Londense investeringsfirma. Daar probeert ze een van haar bazen, Petra (Sarah Goldberg), naarstig in te palmen. Met als ogenschijnlijke insteek: ze wil weer aan de top zitten, dicht bij waar de beslissingen worden genomen. Er komt in die zin véél op de kijker af aan het begin van het derde seizoen. Het voelt heel erg als plaatsnemen in een achtbaan, en dan nog even je leven overpeinzen, voordat je naar beneden dendert.