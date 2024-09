The Perfect Couple S01E01: gladde, onoriginele familiethriller Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Nicole Kidman speelt de zelfingenomen organisatrice van de bruiloft van haar zoon in gemankeerde Netflix-reeks.

Het is geen goed teken als een whodunit eruitziet als een gladde Hallmark-productie. Dat is bij The Perfect Couple wel het geval: een televisiedrama met mooie poppetjes dat vanaf de eerste minuut gekunsteld oogt maar wel graag serieus genomen wil worden. De plot draait om de bruiloft van Amelia Sacks (Eve Hewson) en bruidegom Benji Winbury (Billy Howle). Amelia komt uit een eenvoudige wijk in Philadelphia; Benji is de telg uit een puissant rijke familie. De echtverbintenis zal plaatsvinden op het idyllische eiland Nantucket, voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts; daar heeft Benji’s familie al vijf generaties een gigantisch landgoed.

Organisator van het evenement is Benji’s moeder Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), een beroemde romanschrijver en onvervalste matriarch. Zij ziet met lede ogen aan hoe haar zoon op het punt staat om te trouwen met een plebejer en spuwt de ene na de andere passief-agressieve oneliner. Zoals wanneer ze met haar echtgenoot Tag (Liev Schreiber) de ouders van Amelia ontvangt en aan haar vader, die wel in is voor een potje golf, en passant uitlegt dat je ‘daar niet zomaar aan begint’. Even later moet Tag aan de gasten uitleggen wat een cocktail is: ‘Dat is net zoiets als een blikje breezer, maar dan lekkerder.’

© Seacia Pavao / Netflix

Kortom: Benji’s familie heeft pretenties, en heeft ook geen hoge pet op van Amelia’s bruidsmeisje Merritt (Meghann Fahy). Als Merritt op de ochtend voor de bruiloft dood wordt aangetroffen bij de kust, dreigt het hele feest niet door te gaan. Showrunner Jenna Lamia schakelt vervolgens terug naar enkele dagen eerder, in de opmaat naar de huwelijksvoltrekking, zodat je als kijker mee kan speculeren over de dader.

© Hilary Bronwyn Gayle / Netflix

The Perfect Couple is gebaseerd op het gelijknamige boek van Elin Hilderbrand uit 2018. Het drama voelt satirisch. Mensen zoals Benji’s moeder kunnen maar twee dingen: venijnig zijn of veinzen gelukkig te zijn. Zo hebben alle gasten voorafgaande aan het oefendiner een dansje ingestudeerd – dat ziet er lachwekkend uit. Het is allemaal onderdeel van de façade ophouden; die boodschap ligt er dik bovenop in alle cynische opmerkingen die over en weer ook in Benji’s familie worden gewisseld.

© Liam Daniel / Netflix

Dit hebben we niettemin al vaker en beter gezien, zie bijvoorbeeld Big Little Lies. Het probleem bij deze nieuwe Netflix-reeks is evident: soms weet je niet of iets humoristisch bedoeld is, of simpelweg slecht geschreven. En het ziet er allemaal veel te gelikt uit.