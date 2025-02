Havoc: datum en teaser voor misdaadfilm van Netflix met Tom Hardy

De nieuwe misdaadfilm Havoc met Tom Hardy (Taboo) is vanaf vrijdag 25 april te zien op Netflix, dat vandaag de eerste beelden onthulde. De thriller volgt een geplaagde rechercheur (Hardy) die zich na een mislukte drugsdeal een weg baant door de criminele onderwereld, om de zoon van een politicus te redden. Tijdens zijn missie ontrafelt hij een web van corruptie en een samenzwering die de hele stad in zijn greep houdt. Verdere rollen zijn er voor Jessie Mei Li (Shadow and Bone), Forest Whitaker (Godfather of Harlem), Timothy Olyphant (Justified: City Primeval) en Luis Guzmán (Boogie Nights). Havoc werd geschreven en geregisseerd door Gareth Evans, bekend van de films The Raid, The Raid 2 en Apostle. Evans is tevens verantwoordelijk voor de misdaadserie Gangs of London, waar in april een derde seizoen van verschijnt bij SkyShowtime.