Gangs of London S01E01-02: hardvochtig en ambitieus Londens misdaaddrama

De misdaadreeks Gangs of London (2020-) is gebaseerd op het gelijknamige videospel uit 2006. Dat is ook te zien aan de wijze waarop de plot zich ontvouwt. Een crimineel die onderaan de pikorde staat weet zich snel op te werken tot de top – een beetje à la Grand Theft Auto. Acteur Sope Dirisu speelt Elliot Carter, deze ambitieuze carrièremaker. Als Finn Wallace (Colm Meaney uit Safe Harbor ), min of meer de capo di tutti capi van Londen, ineens wordt vermoord, duikt Carter meteen op de zaak. Hij gaat op zoek naar de dader en weet Wallace’ zoon Sean (Joe Cole uit Nightsleeper en Peaky Blinders ) te imponeren.

Sean ontzegt alle maffioso de toegang tot de haven die hij bestiert. Net zolang tot hij weet wie er achter de moordaanslag zitten. Maar het sluiten van de haven betekent inkomstenderving: Cole’s personage maakt in één dag meer vijanden dan zijn vader misschien wel in zijn hele leven. Je zou ook kunnen stellen: hij heeft principes. Verderop in de pilotaflevering laten de makers van Gangs of London, Gareth Evans en Matt Flannery, zien dat je die principes op z’n minst twijfelachtig mag noemen. In een flashback draagt Finn een piepjonge Sean op om een man te doden – dat hoort namelijk bij het familievak. En je moet je vijanden angst inboezemen.

Over Evans gesproken, die in 2011 doorbrak met de overweldigende vechtfilm The Raid: ook Gangs of London is doorspekt met videogame-achtige vechtsequenties met Dirisu, een groots strijder, in het centrum. Opvallend genoeg heeft de serie af en toe, qua grotesk karakter, ook wel wat weg van horrorfilms als Saw (2004): tegen het einde van de pilotaflevering bevindt Carter zich in een levensecht bloedbad. Evans, die tevens regisseert, speelt in die zin naarstig met genres. Dat is kenmerkend voor zijn grote ambitie, die hij ook in deze serie tentoonspreidt. Een derde seizoen zal dit jaar nog verschijnen.