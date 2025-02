Gangs of London: derde seizoen komt in april naar SkyShowtime

Het derde seizoen van de misdaadserie Gangs of London gaat hier in Nederland op maandag 14 april in première bij SkyShowtime. Het drama volgt verschillende criminele bendes die zich door de onderwereld van Londen navigeren. In de derde reeks breekt er chaos uit als een gespikete lading cocaïne honderden mensen het leven kost. Elliot (Sope Dirisu), een ex-undercoveragent die nu zelf misdadiger is, probeert zijn draai te vinden in zijn nieuwe rol als topcrimineel aan de zijde van de Dumanis, maar door het spiking-fiasco komen hun operaties op losse schroeven te staan. Joe Cole (Nightsleeper, Peaky Blinders) en Michelle Fairley (Game of Thrones) zijn opnieuw te zien als Sean en Marian Wallace. Verder werden voor het derde seizoen onder meer Richard Dormer (Game of Thrones) en vechtersbaas Andrew Koji (Warrior) aan de cast toegevoegd.