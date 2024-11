Shetland S09E01: voldoet aan alle verwachtingen

De makers van Shetland wilden voorafgaande aan de première van het negende seizoen niets kwijt over de toekomst van het huidige hoofdpersonage, rechercheur Ruth Calder (Ashley Jensen). Actrice Jensen maakte vorig seizoen op indrukwekkende wijze haar entree in de misdaadreeks. Calder werkte al jarenlang in Londen, maar was opgegroeid op Shetland, en keerde voor de gelegenheid, en met de nodige tegenzin, terug naar haar geboorteplek. Aan het begin van het negende seizoen blijkt dat ze daar zal blijven. Die wetenswaardigheid wordt op nogal onorthodoxe wijze met de kijker gedeeld.

Een beangstigde maar berekende Calder vertelt in de camera dat ze op Shetland een huis heeft gekocht en dat de relatie met haar broer, dominee Alan (Steven Miller), ook is verbeterd. Luttele momenten later blijkt dat Jensens personage onder schot wordt gehouden door een jongeman, met wie ze deze informatie deelt. Voor hem ligt het stoffelijk overschot van zijn broer, die hij eerder al heeft vermoord. Met deze dramatische mokerslag beginnen de makers de aflevering. Uiteindelijk weet Calder zich wel uit de situatie te redden. En ondertussen stuit haar collega Alison McIntosh (Alison O’Donnell) op de vermissing van een bekende van haar. Met tegen het einde van de aflevering een bloederig slot.

Het lijkt er sterk op dat Calder en McIntosh dit seizoen een innig duo vormen. Dat lijkt een uitstekende insteek. Calder moet het hebben van haar vurige cynisme, ze wuift alle zorgen weg; McIntosh is veel zachtmoediger. Hoewel Calder in de eerste aflevering laat zien dat ze in gesprek met de bovengenoemde moordenaar niet uitsluitend op zoek is naar juridisch gewin. Rechtvaardigheid speelt voor haar ook een belangrijke rol. In haar blik zie je daarnaast: hier speelt meer, we moeten dieper graven. We kunnen intussen concluderen dat de wisseling van de wacht, actrice Jensen verving vorig seizoen acteur Douglas Henshall als de hoofdpersoon, een daverend succes is. Meer graag.