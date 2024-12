Murder Is Easy S01E01: vrolijke, luchtige whodunit

© BBC Studios

Historisch misdaaddrama over een buitenstaander die een aantal moorden onderzoekt in een idyllische gemeenschap is een frisse adaptatie, inclusief een fijne cast, van de Agatha Christie-klassieker.

Scenarist en actrice Siân Ejiwunmi-Le Berre geeft in Murder Is Easy een nieuwe, frisse draai aan het gelijknamige boek van Agatha Christie uit 1939. De roman stond destijds in het teken van een politieman die vanuit Zuidoost-Azië terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk; deze nieuwe verfilming, die zich afspeelt in 1954, draait om attaché Luke Oibako Fitzwilliam (David Jonsson uit Alien: Romulus). Fitzwilliam komt uit Nigeria, waar hij een hoge koloniaal enige tijd bijstond en van advies voorzag. Met zoveel succes dat hij een uitnodiging kreeg om in Engeland aan het werk te gaan.

Tijdens de treinreis naar Londen ontmoet Fitzwilliam de geheimzinnige Miss Pinkerton (Penelope Wilton), die beweert getuige te zijn van een aantal moorden in het idyllische Wychwood under Ashe (een gefictionaliseerd dorp dat ergens ten zuiden van Londen moet liggen). Als Fitzwilliam aankomt in Londen en Pinkerton een stukje over straat vergezelt, geeft ze hem nog een tip voor een weddenschap. Terwijl de attaché zijn spaargeld inzet en een godsvermogen wint, wordt Pinkerton doodgereden door een kar.

Met een dikke portemonnee op zak besluit Jonssons personage, een onvervalst nieuwsgierig aagje, niet aan zijn nieuwe baan te beginnen maar af te reizen naar Wychwood under Ashe, waar hij inderdaad een gemeenschap treft waarin je makkelijk kunt moorden. Want als er opnieuw iemand onder verdachte omstandigheden overlijdt, wordt dat simpelweg weggezet als een onfortuinlijk incident – iets met hoestdrank. Leuk gecaste verdachten dienen zich al snel aan. De pompeuze aristocraat (Tom Riley), de geheimzinnige (en racistische) dorpsarts (Mathew Baynton) en een wel erg behulpzame militaire officier (Mark Bonnar).

Fitzwilliam moet door de bomen het bos proberen te ontwaren en krijgt hulp van de jonge secretaresse Bridget Conway (Morfydd Clark). Het lijkt er sterk op dat hij verliefd wordt op haar, maar dat zij ook iets op haar kerfstok kan hebben. Buiten kijf staat dat Ejiwunmi-Le Berre bewijst dat de verhalen van Agatha Christie zich blijven lenen voor luchtige en vrolijke adaptaties zoals deze.