Elixer: dramaserie met Hanna Verboom gaat in maart van start bij de NPO

Na een vijf jaar durende sabbatical maakt Hanna Verboom (Feuten) volgend jaar haar comeback als actrice in Elixer: de achtdelige dramaserie is vanaf woensdag 5 maart wekelijks te zien op NPO 1 en NPO Start en verschijnt dan ook in zijn geheel op NPO Plus. In Elixer wordt Isabelle Rombauts (Verboom) onverwacht benoemd tot CEO van het familiebedrijf Rombauts Pharma, een grote speler op de internationale farmaceutische markt. Al snel stuit ze op de gevolgen van ernstig wanbeleid door haar vader en broer en komt ze voor een duivels dilemma te staan: haar eigen geweten volgen of de belangen van haar invloedrijke familie beschermen. Bijrollen zijn er voor Jacob Derwig (De verschrikkelijke jaren tachtig), Wim Opbrouck (Arcadia), Katelijne Damen (De Luizenmoeder), Walid Benmbarek (Mocro Maffia) en Tina de Bruin (Moedermaffia). De serie is afkomstig van Maaik Krijgsman (Langs de oevers van de Yangtze, Mijn vader is een vliegtuig), die samen met Jaap Peter Enderlé (Broers) en Franky Ribbens (Dirty Lines) het script schreef.