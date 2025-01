Die Kaiserin: derde en laatste seizoen in de maak bij Netflix

Het Duitse kostuumdrama Die Kaiserin is door Netflix verlengd met een derde en ook laatste seizoen. De serie speelt zich af in de 19e eeuw en draait om de liefdesrelatie tussen Elisabeth (Devrim Lingnau) en de Oostenrijkse keizer Franz (Philip Froissant). Volgens Netflix stond het eerste seizoen van Die Kaiserin na de release in 2022 vijf weken lang in de wereldwijde top tien van best bekeken niet-Engelstalige series. Het tweede seizoen bereikte volgens de vod-dienst in 84 verschillende landen de top tien, waarbij in tien landen de nummer één positie werd behaald. Naast Lingnau en Froissant zijn ook acteurs Melika Foroutan (als moeder van Franz) en Johannes Nussbaum (als jongere broer van Franz) in het derde seizoen opnieuw te zien. De slotreeks is net als de vorige twee seizoenen afkomstig van showrunner Katharina Eyssen (Holiday Secrets).