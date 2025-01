Dexter: Resurrection: Uma Thurman krijgt vaste rol in nieuwe Dexter-serie

Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill) krijgt een vaste rol naast Michael C. Hall in de serie Dexter: Resurrection. Dat bericht de website Deadline. De actrice zal gestalte geven aan Charley, het hoofd van de beveiliging (en de rechterhand) van de mysterieuze miljardair Leon Prater. Haar personage werkte eerder als een Special Ops-officier, waarna ze via verschillende prestigieuze banen in de privésector terechtkwam bij haar huidige werkgever. Thurman voegt zich bij een cast die naast Michael C. Hall ook al bestond uit James Remar, David Zayas en Jack Alcott. Ze was eerder op televisie te zien in onder meer de Apple TV+-serie Suspicion en de Netflix-serie Chambers (foto boven). Op filmgebied speelde ze recentelijk in Red, White & Royal Blue en ze zal ook te zien zijn in de aankomende sequel op de Netflix-film The Old Guard. Resurrection is afkomstig van Clyde Phillips, die eerder New Blood en de eerste vier seizoenen van Dexter maakte.