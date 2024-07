Dexter: Resurrection: Michael C. Hall keert terug voor vervolg op New Blood

Michael C. Hall keert terug als seriemoordenaar Dexter Morgan in de nieuwe serie Dexter: Resurrection. Het nieuws werd vandaag onthuld tijdens Comic-Con in San Diego. De serie gaat in januari in productie en moet in de zomer van 2025 op televisie debuteren. Michael C. Hall was voor het laatst te zien als Dexter in de serie Dexter: New Blood uit 2021. Daarnaast zal de acteur ook te horen zijn als voice-over in de prequel-serie Dexter: Original Sin, die in december in première gaat bij SkyShowtime. Original Sin speelt zich af in de jaren negentig en draait om een nog jonge Dexter (Patrick Gibson), die onder begeleiding van zijn stiefvader Harry (Christian Slater) uitgroeit tot een seriemoordenaar met een morele code. In de prequel zien we tevens jongere versies van bekende personages als Debra Morgan, Maria LaGuerta, Angel Batista en Vince Masuka, terwijl Sarah Michelle Gellar (Buffy: The Vampire Slayer) gestalte geeft aan een nieuw personage.