Detective Hole: eerste blik op Harry Hole in Jo Nesbø-verfilming van Netflix

Netflix onthulde vandaag een eerste blik op de Detective Hole. De opnamen van de Noorse misdaadserie zijn officieel afgerond, na 113 draaidagen verspreid over 160 locaties. De eerste beelden onthullen Tobias Santelmann (Exit, Veronika) als detective Harry Hole en Joel Kinnaman (The Killing, Silent Night) als zijn corrupte collega Tom Waaler. In het filmpje zien we het tweetal aan tafel in het ietwat armoedige appartement van Hole. Detective Hole is een bewerking van de boeken van auteur Jo Nesbø, die we kennen van de serie Occupied en de film Headhunters (dat later ook een serie werd). Ook Peter Stormare (Fargo) en Henriette Steenstrup (Pørni) maken deel uit van de cast, die inmiddels nog verder is uitgebreid met Anders Danielsen Lie (The Worst Person in the World, Bergman Island), Ane Dahl Torp (Home Ground, Charter) popzanger Dagny (Home for Christmas). De negendelige serie moet in 2026 op Netflix verschijnen.