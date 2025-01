Column: the joy of slow watching

© HBO Max

Veel tv-series consumeren we in grote brokken. Sommige series herontdekken de kunst van het wachten.

We kunnen inmiddels niet meer zonder binge-watching; het in één keer consumeren van grote brokken tv-content. Het is natuurlijk ook heel verleidelijk. Waarom wachten met het verder kijken van een serie als deze toch, zoals bij een aanbieder als Netflix, in één keer beschikbaar is? Van de kant van de aanbieder is het ook te begrijpen, zeker bij kwalitatief wat minder hoogwaardige series. Daar is het zaak om juist zo min mogelijk obstakels voor doorkijken op te werpen, voordat de kijker zich realiseert dat wat er gekeken wordt eigenlijk helemaal niet zo bezienswaardig is.

Voor de betere series is het meestal wel een gemiste kans. Die komen vaak juist meer tot hun recht wanneer je als kijker te tijd krijgt een aflevering te verwerken. Ik kan me in ieder geval goed voorstellen dat een serie zoals Stranger Things wel baat heeft bij het kijken in kleine doses, zodat de gruwelijke dood van cheerleader Chrissy (Grace Van Dien) aan het einde van de eerste aflevering van het vierde seizoen echt even kan bezinken, in plaats van dat je binnen vijftien seconden doorgaat naar een flashback van Joyce (Winona Ryder) en Jim (David Harbour) in aflevering twee.

© Netflix

Gelukkig zijn er de laatste tijd toch ook steeds meer series (en aanbieders) die het aandurven de kijker te laten wachten. Zoals de nieuwe advocatenserie Matlock (elke woensdag te zien bij Net5, terug te kijken via Kijk), waarin de 75-jarige Madeline Matlock (‘ja, zoals van die andere tv-serie’) zich naar binnen kletst bij een prestigieus advocatenkantoor. Toch schuilt er meer achter dit pretentieloze omaatje (gespeeld door Kathy Bates, American Horror Story, Misery) dan je in eerste instantie zou denken. De rechtszaken worden meestal wel erg makkelijk opgelost, maar Bates zorgt steeds dat je toch weer een week op haar wil wachten.

© CBS Studios

Dat is ook zeker het geval bij het tweede seizoen van Severance, dat 17 januari bij Apple TV+ van start is gegaan. In het tweede seizoen gaat deze dystopische kantoorkomedie – waarin mensen met een kleine chirurgische ingreep hun bewustzijn kunnen splitsen in een werk-ik en een originele ik – nog verder de diepte in. Zelf kon ik voor mijn recensie al zes afleveringen van tevoren zien, maar eigenlijk werkt de serie beter wanneer je er met kleine teugjes van geniet, om zo weer langzaam te wennen aan de absurde wereld waar Mark S. (Adam Scott), Helly E. (Britt Lower) en Irving B. (John Turturro) zich in bevinden.

© Apple TV+

Ook The Pitt, dat sinds kort van start is gegaan bij HBO Max, beloont de trage kijker. Het is een ziekenhuisdrama dat wat betreft urgentie en naturelle aanpak wel een beetje doet denken aan ER (Noah Wyle speelt in beide series een hoofdrol), maar tegelijkertijd toch ook fris en actueel voelt. Het eerste seizoen volgt één vijftien uur durende shift op de Eerste Hulp, waarbij iedere aflevering één uur verslaat, met dokter Michael Robinavitch (Wyle) als de hoofdarts. Het is verleidelijk om de shift/serie in één keer te kijken (daarvoor zal je wel tot april moeten wachten, want ook HBO maakt elke week één aflevering beschikbaar), maar daarmee doe je de serie, en jezelf, toch echt tekort.

© Warrick Page / HBO Max

The Pitt, zo volgestouwd met interessante personages en kleine details, is namelijk niet een serie om met een half oog te kijken. Dan loop je onvermijdelijk de mooie nuances mis, zoals de vroege, onheilspellende verwijzingen naar ‘de kraken’, een vaste klant die we pas in aflevering vier in volle glorie mogen aanschouwen. Of de pruttelende vijandigheid tussen de korzelige arts Frank Langdon (Patrick Ball) en de overmoedige assistent in opleiding Trinity Santos (Isa Briones, Star Trek: Picard).