Matlock: nieuwe serie met Kathy Bates gaat in januari van start bij Net5

De nieuwe serie Matlock (2024) met Kathy Bates (Misery) is vanaf 12 januari elke woensdag te zien zijn op Net5. Matlock volgt de gepensioneerde advocaat Madeline 'Matty' Matlock (Bates), die toch weer aan de slag gaat bij een prestigieus kantoor in New York, omdat haar overleden man haar met enorme gokschulden heeft achtergelaten. Wat haar collega's echter niet weten is dat haar man nog leeft en dat ze helemaal niet in de financiële problemen zit: ze is onder een alias bij het kantoor gaan werken omdat ze vermoedt dat een van de werknemers daar schuld heeft aan de dood van haar dochter. De serie werd geïnspireerd door de originele Matlock uit de jaren tachtig (Bates' personage kent die serie en gebruikt daarom de naam van Andy Griffiths personage uit het origineel als haar alias) en is afkomstig van Jennie Snyder Urman (Emily Owens MD, Jane the Virgin). Zender CBS heeft ook al de komst van een tweede seizoen bevestigd.