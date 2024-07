Stranger Things: blik achter de schermen bij laatste seizoen van Netflix-serie

De nu 20-jarige Millie Bobby Brown, tevens op Netflix te zien in films als Enola Holmes en Damsel, was tien jaar oud toen ze aan het eerste seizoen begon.

De opnamen van het vijfde en laatste seizoen van Stranger Things zijn halverwege en dat viert Netflix vandaag met een blik achter de schermen. Daarnaast werd ook gemeld dat de cast is uitgebreid met Nell Fisher, Jake Connelly en Alex Breaux. Eerder werd Linda Hamilton (The Terminator) al aangekondigd als een nieuw castlid en zij komt in de nieuwe blik achter de schermen ook even voorbij. Stranger Things draait om een aantal kinderen uit een dorpje in Indiana, die ontdekken dat de overheid door middel van mysterieuze experimenten een deur naar een andere wereld heeft geopend. Het vierde seizoen werd volgens Netflix wereldwijd zo'n 140,7 miljoen keer bekeken. Het laatste seizoen bestaat naar verluidt uit acht afleveringen, die in 2025 op Netflix zullen verschijnen. Dan Trachtenberg (Prey) zal een van de nieuwe afleveringen regisseren. Netflix werkt momenteel ook aan een Stranger Things-animatieserie.