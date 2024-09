BBC First blikt vooruit op Sherwood, Marie Antoinette, Inside Man en meer

BBC First onthulde aantal van de (misdaad)series die in de resterende maanden van 2024 bij de zender in première gaan. Voor volgende maand is The Jetty (13 oktober) de grote nieuwe titel en in november is het de beurt aan het tweede seizoen van Sherwood. Verder volgen in november tevens het tweede en derde seizoen van The Brokenwood Mysteries, plus het elfde seizoen van Murdoch Mysteries. In december is Marie Antoinette de grote nieuwe titel. Het historische drama van de scenarist van The Favourite draait om het leven van de beroemde koningin die na de Franse Revolutie op het schavot belandde. Verder gaat in de laatste maand van het jaar ook de miniserie Inside Man, met David Tennant en geschreven door Sherlock-bedenker Steven Moffat, in première. En er staan voor december nieuwe seizoenen van Van der Valk, Murdoch Mysteries en The Brokenwood Mysteries op het programma. De exacte premièredata zijn nog niet bekend.