Sherwood: eerste blik op tweede seizoen van misdaadserie van de BBC

De BBC onthulde een eerste blik op het tweede seizoen van Sherwood. De nieuwe afleveringen van de misdaadserie debuteren later dit jaar op televisie. Sherwood speelt zich af in een mijnstadje in Nottinghamshire. Het tweede seizoen van het drama introduceert twee nieuwe families die in aanvaring komen met de Sparrows, waarna ze verwikkeld raken in een complex web van geweld, wraak en verraad. Een net aangestelde sheriff verzet zich ondertussen tegen de beoogde opening van een nieuwe mijn in de gemeenschap. De cast van het tweede seizoen bestaat uit onder meer David Morrissey (The Walking Dead), Lesley Manville (Phantom Tread), Monica Dolan (The Thief, His Wife and the Canoe), David Harewood (Homeland), Lorraine Ashbourne (Bridgerton) en Perry Fitzpatrick (Line of Duty). Het vervolg krijgt wederom zes afleveringen, die ook weer allemaal werden geschreven door James Graham. De opnamen vonden plaats in Nottingham.