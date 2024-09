The Jetty: misdaadserie met Jenna Coleman komt in oktober naar BBC First

De Britse misdaadserie The Jetty beleeft zijn Nederlandse tv-première bij BBC First: het drama is vanaf zondag 13 oktober wekelijks bij de zender te zien. The Jetty volgt de jonge rechercheur Ember Manning (Jenna Coleman uit The Cry en The Serpent), die afreist naar het aan een meer gelegen dorpje waar ze opgroeide, om daar een brandstichting te onderzoeken. Ondertussen duikt een lokale podcastmaker in een oude zaak rond een verdwenen tienermeisje, waarbij hij een man op het spoor is die interesse heeft in minderjarige vrouwen. Naarmate Manning dichter bij de waarheid komt, wordt ze gedwongen alles wat ze dacht te weten over haar verleden, heden en haar geliefde dorpje opnieuw te evalueren. Bijrollen zijn er voor Tom Glynn-Carney (House of the Dragon), Amelia Bullmore (Happy Valley) en Ralf Ineson (The Witch). De vierdelige reeks, elke aflevering duur ongeveer zestig minuten, werd bedacht door Cat Jones (Harlots).