The Brokenwood Mysteries: Nieuw-Zeelandse detectiveserie komt naar BBC First

The Brokenwood Mysteries gaat op zaterdag 5 oktober in première op BBC First. De serie volgt detective Mike Shepherd (Neill Rea), die arriveert bij de politie van het plaatsje Brokenwood in Nieuw-Zeeland. Hij komt daar te werken met detective Kristin Sims (Fern Sutherland), die flink moet wennen aan zijn onorthodoxe manier van misdaden oplossen. In de eerste aflevering krijgt Shepherd te maken met de dood van een lokale boer, wiens lichaam door twee vissers in de rivier werd gevonden. Terwijl hij onderzoekt of de man zelfmoord heeft gepleegd of slachtoffer is van een misdaad, worden de tragische geheimen van een familie onthuld. The Brokenwood Mysteries werd bedacht en geschreven door Timothy Balme, die als acteur bekend is van zijn hoofdrol in het door Peter Jackson geregisseerde horrorfestijn Braindead (1992). Het eerste seizoen van de serie, die inmiddels tien seizoenen heeft, bestaat uit vier afleveringen.