Amsterdam Empire: eerste blik op Netflix-serie met Famke Janssen

Netflix onthulde vandaag de eerste beelden van de Nederlandse misdaadserie Amsterdam Empire. Het drama volgt Jack van Doorn, oprichter van coffeeshop imperium The Jackal, die vecht tegen criminelen, concurrenten en strenge wetten. Maar zijn grootste vijand blijkt zijn bedrogen vrouw Betty (Famke Janssen): wanneer de ex-popdiva ontdekt dat haar echtgenoot een affaire heeft met een journalist, is ze vastberaden is om hem alles af te nemen. De zevendelige serie is gecreëerd en geschreven door Nico Moolenaar, Piet Matthys en Bart Uytdenhouwen, bekend van Undercover en Ferry, die Janssen tijdens het schrijven al in hun hoofd hadden voor de rol. Amsterdam Empire is de eerste Nederlandstalige acteerklus voor de actrice die te zien was in films als GoldenEye en X-Men. De serie verschijnt in het voorjaar van 2025 op Netflix.