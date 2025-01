Arcadia: tweede seizoen gaat in februari van start bij de NPO

De Nederlandse premièredatum van het tweede seizoen van Arcadia is door KRO-NCRV bevestigd: de nieuwe reeks is vanaf 16 februari elke zondag te zien op NPO 3 en daarna ook op NPO Start. Het volledige seizoen is vanaf die datum tevens te streamen op NPO Plus. Arcadia speelt zich af in een dystopische samenleving waarin je levenskwaliteit bepaald wordt door je 'burgerscore'. Het drama volgt onder meer de familie Hendriks, die doelwit zijn geworden van hoofdrevisor Klaas Boukes (Ronald Top). Hij wil Hanna (Ellie de Lange) uit de weg ruimen en Alex (Melody Klaver) laten deporteren, terwijl de twee zussen samen met regulator Marco Simons (Maarten Heijmans) op zoek gaan naar bewijzen om tegen hem te gebruiken. Romana Vrede (Nemesis) geeft dit seizoen gestalte aan het hoofd van Arcadia die bekendstaat als De Voogd. Na de aanslag op de Koepel verscherpt ze de surveillance en de veiligheidswetten om de natie veiliger te maken.