Slow Horses S04E01-02: ingenieus, complex en geestig Apple TV+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Apple TV+

Britse misdaadthriller met een viezige maar trefzekere Gary Oldman zet opnieuw met verve de kijker op het verkeerde been.

Slow Horses dwingt je, soms letterlijk, om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. De eerste twee afleveringen van het vierde seizoen zijn hiervan een uitstekend voorbeeld. In de eerste aflevering wordt gesuggereerd dat David Cartwright (Jonathan Pryce) zijn kleinzoon MI5-agent River (Jack Lowden) om het leven brengt. Dat gebeurt tijdens een omineuze scène waarin het personage van Pryce iemand zijn huis binnenlaat die in ieder geval behoorlijk op River lijkt. Aan het begin van de tweede aflevering zien we deze verhandelingen vanuit Rivers perspectief en dan blijkt de waarheid toch weer wezenlijk anders.

In het bovengenoemde voorbeeld nemen de makers de kijker enigszins bij de hand. Maar om de mystiek een beetje te behouden doen ze dat niet voortdurend. Zo is in de eerste aflevering te zien hoe een zelfmoordterrorist zich in zijn auto opblaast in een Londens winkelcentrum. Wie is één van de getuigen? Roddy Ho (Christopher Chung), de hacker die al drie seizoenen deel uitmaakt van het MI5-team van beroepschagrijn Jackson Lamb (Gary Oldman). Zit daar iets achter, achter die ‘toevallige aanwezigheid’ van Ho? Op basis van de vorige seizoenen, die complexe verhaallijnen lieten zien, zijn de verwachtingen hoog.

© Apple TV+

En over Lamb gesproken: Oldman laat zich weer van zijn meest viezige kant zien. Wanneer Lamb wordt opgeroepen om de plaats delict te bekijken waar Cartwright zijn kleinzoon zou hebben vermoord, dan laten de makers eerst zien hoe hij wordt gewekt door een telefoontje. Een close-up van een gat in zijn sokken spreekt boekdelen. Ter plaatse ontmoet hij de agente die hem begeleidt en trekt hij nog even, voordat hij het bloedbad tegemoet gaat, zijn onderbroek recht. Even later laat hij een scheet, omdat hij ‘rouwt’ om zijn collega. En scheten laten is ook een vorm van rouw, legt hij cynisch uit.

© Apple TV+

In vrijwel elke drama- of komediereeks had het bovengenoemde geschmier niet gewerkt, maar Oldman komt ermee weg, omdat de plot niet zonder Lamb kan, en zijn team evenmin. En omdat Lamb een uiterst gelaagd personage is. Slow Horses heeft in die zin, qua diepgang en humor, ook in het vierde deel weer veel te bieden. Er zijn weinig televisietitels die zich op dit moment kunnen meten aan deze ingenieuze thrillerreeks.