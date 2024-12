1923: tweede seizoen van Yellowstone-prequel heeft datum bij SkyShowtime

Helen Mirren (Catherine the Great) en Harrison Ford (Shrinking) keren volgend jaar terug als Cara en Jacob Dutton in het tweede seizoen van 1923. De nieuwe afleveringen van de prequelserie op Yellowstone zijn in Nederland vanaf maandag 10 maart te zien bij SkyShowtime. In de tweede reeks staan ranchers Jacob en Cara mede door toedoen van een extreem strenge winter voor nieuwe uitdagingen. Vijanden en barre omstandigheden dreigen hun nalatenschap in gevaar te brengen, terwijl zoon Spencer (Brandon Sklenar) zich richting Montana haast om zijn familie te redden. Ondertussen maakt Alexandra (Julia Schlaepfer) een trans-Atlantische reis om bij Spencer te kunnen zijn. 1923 werd bedacht door Taylor Sheridan, de maker van het originele Yellowstone, dat onlangs een vijfde en laatste seizoen kreeg, hoewel er momenteel een spin-off over Beth en Rip in de planning staat. Eerder verscheen al de miniserie 1883, dat net als 1923 draaide om de familiegeschiedenis van de Duttons.