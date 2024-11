Yellowstone S05E09: de romantiek van de cowboy SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Het vertrek van Kevin Costner als patriarch John Dutton III is simpelweg een grote aderlating voor de westernreeks.

Het gouverneurschap van John Dutton III (Kevin Costner) bleek in het eerste deel van het vijfde seizoen al geen lang leven beschoren. De grootgrondbezitter wil in Montana veranderingen doorvoeren die desastreus zijn voor het bedrijfsleven. Tot ongenoegen van zijn adoptiezoon Jamie (Wes Bentley), die zich ontpopte tot één van Duttons grootste vijanden. Aan het begin van dit tweede deel van het vijfde seizoen heeft Costners personage zelfmoord gepleegd. Althans: dat is wat showrunner Taylor Sheridan de kijker wil doen geloven. Fans van het eerste uur weten echter: dat zou Dutton dus nooit doen. Later in de aflevering blijkt het dan ook doorgestoken kaart te zijn.

Het zat er allemaal aan te komen. In juni gaf Costner al aan dat hij met Yellowstone stopte en zich ging focussen op zijn eigen westernfilms (Horizon: An American Saga). De acteur begon zich op de set van Sheridans serie naar verluidt steeds meer te bemoeien met het script en wilde meer invloed. Dat moet je met een type Sheridan dus niet doen. Niettemin is het vertrek van Costner een grote aderlating, die in deze aflevering met verve invoelbaar wordt gemaakt door Duttons dochter Beth (Kelly Reilly), die in diepe rouw is, maar ook gevoelens van wraak koestert. Terwijl haar man Rip (Cole Hauser) zich honderden kilometers verderop begeeft.

© SkyShowtime / Paramount+

Rip is op reis met zijn paarden. Een scène spreekt boekdelen: tijdens een pitstop ziet een jongetje de cowboy met zijn dieren omgaan. Het kind wil graag een paard aaien. Rip tilt hem op en laat hem kennismaken met een merrie. ‘Ben jij een cowboy?’, vraagt de jongen. ‘Ik dacht dat die niet bestonden.’ Maar natuurlijk bestaan ze wel, ze zijn alleen een uitstervend ras, merkt Rip op. Precies dat is Taylor Sheridan in een notendop. Hij verbeeldt almaar de al dan niet valse romantiek van een Verenigde Staten waar ambachtelijke, moedige beroepen tanende zijn. Maar in Yellowstone zijn cowboys (nog) springlevend.