Yellowstone: spin-off-serie over Beth Dutton and Rip Wheeler in de maak

Het vijfde seizoen van Yellowstone, dat nu wekelijks te zien is bij SkyShowtime, lijkt het laatste seizoen van de serie te gaan worden, maar betekent nog niet het einde van het verhaal over de familie Dutton. De website Deadline bericht dat acteurs Kelly Reilly en Cole Hauser opnieuw te zien zullen zijn als hun personages Beth Dutton en Rip Wheeler in een spin-off. Yellowstone kreeg al eerder aftakkingen, in de vorm van 1883 met Sam Elliott en 1923 met Helen Mirren en Harrison Ford, maar dit wordt de eerste keer dat twee personages uit de originele serie terugkeren voor een spin-off. En mogelijk zullen meer bekende gezichten uit het origineel opduiken. Volgens Deadline is een zesde seizoen van Yellowstone ook nog niet helemaal uitgesloten, maar wil men het verhaal nu voortzetten in een nieuwe serie over Beth, de dochter van John Dutton (Kevin Costner), en haar geliefde Rip, die jarenlang de rechterhand was van haar vader. De spin-off wordt geproduceerd door Yellowstone-bedenker Taylor Sheridan (Tulsa King, Lioness, Landman).