Zomerupdate: Oplossing in aantal door Kassa behandelde zaken

De afgelopen maanden zijn diverse problemen die vorig tv-seizoen de revue passeerden in Kassa alsnog opgelost. Welke? We zetten het voor je op een rij.



Bij Kassa en de ANWB meldden zich tientallen boze Opel-rijders. Ze hebben hun Opel vaak in 2017 of begin 2018 gekocht, en nu werkt het OnStar-systeem niet meer. Met OnStar konden ze bijvoorbeeld thuis op de bank via een app de bandenspanning controleren, de benzinestand checken of de navigatie vast instellen. Opel-rijder Jan Verkerk is na de uitzending van Kassa naar de Geschillencommissie gestapt om een zaak te starten tegen zijn Opel dealer waar hij de auto heeft gekocht. Tot een echte zaak is het niet gekomen: zijn dealer stelde toen een schikking voor, waar Jan mee akkoord is gegaan. Hij heeft inmiddels 480 euro compensatie ontvangen en een onkostenvergoeding van 125 euro voor het indienen van de zaak bij de Geschillencommissie.

Ook Opel-rijder Hans de Vlugt, die zijn Opel least via Opel Lease (inmiddels ALD automotive), stapte na de uitzending van Kassa naar de Geschillencommissie. Hij kreeg, voor het tot een zaak kwam, een schikkingsvoorstel van 600 euro (1 maandbedrag ) en een onkostenvergoeding. Hij is hiermee akkoord gegaan. De Geschillencommissie Vervoer laat aan Kassa weten dat er op dit moment drie nieuwe zaken zijn ingediend bij de Geschillencommissie door Opel-rijders tegen hun dealers.

Reactie Opel Nederland

Opel Nederland laat weten dat ze op het standpunt blijven staan dat ze niet compenseren. ‘Wij zijn niet geïnformeerd over of formeel betrokken bij specifieke schikkingen tussen Opel-dealers en klanten.' Lees de volledige reactie hier:

Kwijtschelding voor AOW-gerechtigden

Uit onderzoek van Kassa en De Ombudsman bleek dat duizenden AOW-gerechtigden schulden hadden opgebouwd omdat twee overheidsorganisaties, CAK en SVB, slecht samenwerkten en niet goed communiceerden. In de Kassa-uitzending van 6 maart 2020 vertelden we het verhaal van Annet. Zij veranderde naar aanleiding van een brief van het SVB haar AOW voor gehuwden naar AOW voor duurzaam gescheiden leven (DGL). Zij kreeg een hoge naheffing en dreigde haar huis te verliezen. Zij heeft nu toch goed nieuws. Van 3.000D AOW-gerechtigden, waaronder zij zelf, worden de schulden deels of volledig kwijtgescholden.

Wurgkredieten: ook eens goed nieuws

De wurgkredieten. Mensen worden tot wanhoop gedreven omdat ze geld leenden tegen woekerrentes. We hebben het er vaak over maar eerlijk is eerlijk nu is er ook een keer goed nieuws. Want de Rabobank kondigde deze zomer aan klanten te compenseren voor de te hoge rentes die ze gerekend hebben. Ook Hollandsche Disconto Voorschotbank geeft aan klanten te compenseren. Eerder trok Crédit Agricole al 123 miljoen euro uit om schade van klanten te vergoeden. Helaas zijn ABN Amro, ING en Santander nog niet zover dat zij hun klanten gaan compenseren. Maar wie weet hebben we over hen ook binnenkort goed nieuws. Fijn als jij ons op de hoogte houdt hoe de banken reageren op jouw verzoek om te compenseren. We houden graag vinger aan de pols.



Lees hieronder de reactie van Hollandsche Disconto Voorschotbank. Bekijk alle updates en de Kassa-uitzendingen over wurgkredieten in ons dossier

Recreatiepark Hoek van Holland: snoeihard oordeel Ombudsman

In juli oordeelde de gemeentelijke Ombudsman snoeihard over de aanpak van de gemeente Rotterdam omtrent Recreatieoord Hoek van Holland . Het college had de recreanten eerder moeten informeren over de plannen met het park. En bovendien zijn de belangen van de recreanten volgens deze Ombudsman onterecht niet meegenomen in de toekomstplannen. De verkoop is nu voorlopig van tafel en de wethouder heeft zijn excuses aangeboden. John Buijsman, alias 010Sherriff: "We werken goed samen, het ziet er beter uit maar ik geloof het pas als het goed is."

Update: Erfbelasting groot probleem voor minderjarige wezen

Vanaf 1 juli is er een nieuwe regeling voor Erfbelasting voor minderjarige wezen. Voor de zomer vertelden wij het verhaal van de nu 21-jarige Marit die haar beide ouders verloor en te maken kreeg met een hoge aanslag van de erfbelasting. Ze dreigde daardoor het ouderlijk huis te moeten verkopen. Ze startte met succes een crowdfundingsactie, zodat ze de aanslag van maar liefst 18.000 euro kan betalen.