Rotterdam verkoopt vakantiepark: poen boven fatsoen 10-04-2021 • leestijd 4 minuten • 4809 keer bekeken • bewaren

De “houten kampeerstad van Rotterdam aan zee”, het oudste vakantiepark van Nederland gaat in de uitverkoop. Duizenden mensen recreëren al vele jaren naar volle tevredenheid en voor een bescheiden bedrag op hun park. Het Recreatieoord Hoek van Holland bestaat bijna 100 jaar en kreeg onlangs de titel 'Echt Rotterdams Erfgoed.'



Voor de gemeente Rotterdam is het beheer van vakantieparken niet langer een kerntaak. Hoek van Holland moet een vierseizoenenbadplaats worden en de eigenaren van de 900 vakantiehuisjes en 200 stacaravans vrezen dan ook het ergste want als de grond niet van jou is, dan is je toekomst niet zeker.

Recreatieoord Hoek van Holland

Op 3 november ontvingen de recreanten uit het niets een brief van de gemeente Rotterdam waarin werd aangekondigd dat het College van B&W een principebesluit had genomen om het oord te verkopen . Kassa kreeg een mail van een verontruste eigenaar: “Niemand van de (mede)recreanten was hiervan op de hoogte. Onze buren hadden bijvoorbeeld slechts twee weken voor de brief in de brievenbus viel nog het vakantiehuisje van onze voormalige buurvrouw overgenomen. De gemeente geeft in de brief aan dat een potentiële koper in zijn bod ook moet meenemen hoe hij om wil gaan met de belangen van recreanten, ondernemers en bewoners. Dat klinkt goed, maar wij twijfelen aan de geloofwaardigheid hiervan gezien dat er geen (voor)overleg met ons, de bezitters van de vakantiehuisjes, was.”

Yoek Kouwenhoven woordvoerder van de RAR, de Recreanten Advies Raad : ”Volgens de brief van de gemeente worden de rechten van de huurders beschermd en zal de nieuwe eigenaar de lopende huurcontracten over moeten nemen maar daarin staat een opzegtermijn van een jaar, that’s it."

Wethouder: toekomstbestendig recreatieoord





Volgens Sommige mensen hebben het afgelopen jaar nog flink geïnvesteerd in de aankoop of verbouw van hun huisje terwijl ze niets wisten van de plannen van de gemeente.Volgens wethouder Bas Kurvers is er echter geen enkel goed moment van besluit: “Communicatie en participatie is ontzettend belangrijk en ieder moment van besluit levert grensgevallen en pijnlijke situaties op voor een individu.” Kurvers begrijpt de emoties maar hij zegt dat er op een zorgvuldige manier met de belangen van de recreanten zal worden omgegaan en daarmee accepteert de wethouder een lage prijs bij de verkoop. “Het gaat ons niet om de hoofdprijs maar het gaat erom, dat het recreatieoord dat al honderd jaar bestaat, toekomstbestendig wordt gemaakt.”

‘Laat het niet aan de markt’

De zorgvuldigheid in het proces zien we in vijf maanden tijd nog nergens terug, zegt Kouwenhoven. En dus is de Recreantenadviesraad hier niet gerust op want het gaat volgens hen om 27 hectare grond aan de kust van Hoek van Holland en met een Europese aanbesteding in het vooruitzicht is dit alleen weggelegd voor de grote private equity bedrijven, waarbij je een ding zeker weet: Die komen alleen maar voor maximale winst! Kouwenhoven: “Geef de recreanten daarom zelf de ruimte om te kijken naar wat de alternatieven kunnen zijn maar laat het niet door de markt invullen, daarmee neem je op voorhand afscheid van honderd jaar Rotterdams recreatief erfgoed.”

Van camping naar luxe vakantiepark

Helaas zie je de afgelopen jaren steeds meer dat grote marktpartijen kleinschalige campings en laagdrempelige vakantieparken opkopen. Waar families vaak jarenlang op hun eigen huisje zaten voldoen die huisjes en parken opeens niet meer aan “De eisen van de huidige tijd.” ‘Herontwikkeling, kwaliteitsslag en uniformiteit’ zijn toverwoorden maar de gevolgen voor de bewoners zijn duidelijk: Huurcontracten worden ontbonden, terreinen ontruimd en getransformeerd tot prachtige mooi nieuwe luxe vakantieparken. Als bewoners willen, kunnen ze soms een nieuw huisje kopen maar die zijn vaak veel duurder en voor veel mensen dus onbetaalbaar.

ANWB: goed opletten als je vakantiehuis wilt kopen

Volgens Annemieke Zerdoun, juridisch expert van de ANWB, moeten consumenten goed opletten wanneer zij overwegen om een vakantiehuis te kopen. Je wordt eigenaar van het huis maar (meestal)niet van de grond waarop het staat. Je bent dus als eigenaar van het huis afhankelijk van de plannen van de ondernemer. Die bepaalt uiteindelijk het reilen en zeilen op het terrein. “Lees dus van tevoren goed wat de voorwaarden zijn , vooral wat betreft verkoop of herstructurering op het terrein van het vakantiehuis van je dromen.”

Besluit Rotterdam en petitie





Er is inmiddels Ondertussen laten de Rotterdammers het niet bij zitten. Woensdag 14 april is er een belangrijke commissievergadering in het stadhuis, waarbij er besloten wordt of het besluit tot verkoop voorgelegd zal worden aan de voltallige gemeenteraad. Als de raadscommissie niet akkoord gaat dan worden de wethouders teruggestuurd naar de tekentafel.Er is inmiddels een petitie gestart om te voorkomen dat het Recreatieoord Hoek van Holland verkocht wordt aan een commerciële partij zonder garanties voor de kernwaarden van de recreanten.