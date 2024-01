Top 10: dit zijn de meest gelezen Kassa-artikelen van 2023 | Jaaroverzicht 27-12-2023 • leestijd 3 minuten • 2408 keer bekeken • bewaren

Welke onderwerpen trokken dit jaar de meeste aandacht? Traditiegetrouw blikken we aan het eind van het jaar terug op Kassa's meest gelezen stukken. Met aandacht voor: Kassa's boodschappenmandje, tanken bij een onbemand tankstation, accu's van e-bikes, Odido reageert op klachtenstroom, en hoe kan het dat je gas en stroom verbruikt terwijl je niet thuis bent? Veel leesplezier met de top 10 van 2023!

1 - Energiebedrijven schikken: klanten Essent en Eneco krijgen forse compensatie aangeboden

Eneco en Essent hebben twee klanten die naar de geschillencommissie zijn gestapt om bezwaar te maken tegen tariefsverhogingen een forse schikking aangeboden. Dat melden de klanten aan Kassa. Essent betaalt haar klant maar liefst 1400 euro waarmee zijn klacht bij de geschillencommissie van de baan is. Het aanbod van 1000 euro van Eneco is door de klant van die energiemaatschappij afgewezen. Lees het volledige artikel.

2 - Kassa’s Boodschappenmandje 2023

Het Kassa Boodschappenmandje is een steekproef waarbij in 6 supermarkten wordt gezocht naar de goedkoopste variant van 27 alledaagse producten zoals sinaasappels, thee, aardappelen en wasmiddel. Lees meer en bekijk het Kassa-item.

3 - Niet thuis, maar tóch gas en stroom verbruikt: hoe kan dat?

Je bent op vakantie of je gaat gewoon een paar dagen van huis. Maar als je de app van jouw energieleverancier opent om de actuele standen te bekijken die de slimme meter doorgeeft, zie je dat je tóch kleine hoeveelheden stroom en gas hebt verbruikt. Dat is gek, je bent er immers niet. Hoe kan dat? We nemen een paar mogelijke oorzaken onder de loep. Lees hier verder.

4 - Nieuwe telecomprovider Odido reageert op klachtenstroom

Geen telefonisch bereik, slecht internet, een onbereikbare klantenservice. Sinds de lancering op 5 september, regent het klachten over de nieuwe telecomprovider Odido. Onder deze naam besloten T-Mobile en Tele2 verder te gaan. Ook bij Kassa ontvingen we allerlei klachten. Wat is er aan de hand? Odido kwam naar de studio voor uitleg.

5 - Zorgtoeslag gaat in 2024 omlaag: wat betekent dit voor jou?

De definitieve bedragen voor de zorgtoeslag in 2024 zijn vandaag vastgesteld door de Belastingdienst. Belangrijkste verandering is dat de zorgtoeslag omlaag gaat. De nieuwe inkomensgrenzen zijn nu bekend, net als de maximale hoogte van de zorgtoeslag. Wat betekent dit voor jou en hoeveel toeslag krijg jij?

6 - Prijsverhogingen Ziggo: Abonnementen fors duurder vanaf 1 juli 2023

Klanten van Ziggo gaan vanaf 1 juli 2023 fors meer betalen voor internet, tv en vaste telefonie. De provider past dit jaar namelijk een inflatiecorrectie toe, en vanwege de hoge inflatie vallen de prijsstijgingen dit jaar procentueel aanzienlijk hoger uit dan gebruikelijk. Lees het volledige artikel.

7 - Wanneer is de accu van een e-bike aan vervanging toe? Let op deze signalen

Een nieuwe accu voor een e-bike is duur. De prijzen lopen uiteen van een paar honderd euro tot wel duizend euro. Zonde dus om deze al te snel af te schrijven. Waaruit kun je opmaken dat de batterij is versleten? We zetten de belangrijkste signalen op een rij.

8 - Tanken bij een onbemand tankstation? Hier moet je rekening mee houden

Is er veel geld afgeschreven na een tankbeurt en heb je geen idee hoe dat kan? Dat kan gebeuren als je bij een onbemand tankstation hebt getankt. Daar moet je vóór het tanken je bankpas invoeren en je pincode intoetsen om de pomp vrij te geven. Wat je mogelijk echter niet weet, is dat er op dat moment tijdelijk een fors geldbedrag wordt gereserveerd. Lees hier meer.

9 - Vakantiegeld 2023: wie krijgt er meer en wie moet het met minder doen?

Mei is traditiegetrouw de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Een welkom financieel extraatje. Wie kunnen dit jaar meer tegemoet zien en wie moet het netto met minder vakantiegeld stellen? Wij zetten de top 6 voor favoriete bestemmingen voor het geld op een rij.

10 -Advies politie: Controleer of jouw online gegevens zijn gehackt