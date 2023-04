Energiebedrijven schikken: klanten Essent en Eneco krijgen forse compensatie aangeboden Vandaag • leestijd 4 minuten • 51398 keer bekeken • bewaren

Correctie: In de uitzending was bij een berekening een gasprijs van 0,0392 te zien. Dit had 0,392 moeten zijn. Van deze prijs is wel in de berekening uitgegaan, dus de uitkomst daarvan is wel correct.

Eneco en Essent hebben twee klanten die naar de geschillencommissie zijn gestapt om bezwaar te maken tegen tariefsverhogingen een forse schikking aangeboden. Dat melden de klanten aan Kassa. Essent betaalt haar klant maar liefst 1400 euro waarmee zijn klacht bij de geschillencommissie van de baan is. Het aanbod van 1000 euro van Eneco is door de klant van die energiemaatschappij afgewezen.

Clemens Meerts, jurist uit het Limburgse Beegden, klaagde bij Essent over de tariefsverhoging op de variabele overeenkomsten voor zijn woning en kantoor. Volgens Meerts had Essent in oktober de prijsverhoging niet ruim genoeg voor de daadwerkelijke wijziging aangekondigd. Essent besloot die verhoging terug te draaien.

Schikkingsvoorstel van 1400 euro door Essent

Maar Meerts stelt dat de geschrapte verhoging van oktober verrekend is in de verhoging van november. Die tariefstijging was wel tijdig aangekondigd. In eerste instantie wees Essent zijn klacht af, waarop Meerts naar de geschillencommissie stapte. Maar voordat de zaak daar diende deed Essent Meerts een schikkingsvoorstel van 1400 euro. Die compensatie is gelijk aan het bedrag dat hij in november en december extra betaalde door de tariefsverhoging.

Schikkingsvoorstel van 1000 euro door Eneco

André de Wit uit Oud-Beijerland vertelde op 4 maart in Kassa dat hij het ook niet eens is met de prijsverhoging voor de energie die hij bij Eneco afneemt. Net als Meerts stapte De Wit met zijn klacht naar de geschillencommissie. En net als Essent lijkt ook Eneco een uitspraak van de geschillencommissie niet af te willen wachten. De Wit kreeg naar eigen zeggen een aanbod van 1000 euro ter compensatie voor de prijsverhogingen vorig jaar. Hij besluit zijn zaak bij de geschillencommissie echter door te zetten en slaat het schikkingsvoorstel af. De Wit wil een uitspraak om voor iedereen duidelijkheid te scheppen.

Zowel Eneco als Essent ontkennen dat er iets mis was met de verhogingen op zich. Eneco stelt het schikkingsvoorstel te hebben gedaan omdat “het klantcontact niet adequaat was.” Essent geeft aan dat haar aanbod aan Meerts geheel onverplicht is gedaan.

Consumenten hebben mogelijk recht op veel hogere compensatie

De Wit en Meerts krijgen al forse vergoedingen naar aanleiding van een klacht over een korte periode dat de prijzen vermoedelijk te hoog waren. Maar dat consumenten misschien wel recht hebben op veel hogere compensatie blijkt uit een uitspraak van een rechter in februari. Energieleverancier Vattenfall krijgt daarbij een flinke tik op de vingers. De rechter zet niet alleen een streep door een recente prijsverhoging van de energiereus, de rechter vernietigt ook het zogeheten prijswijzigingsbeding in de algemene voorwaarden van de overeenkomst. Met dat prijswijzigingsbeding is vastgelegd hoe en waarom de prijs precies mag worden aangepast. Volgens de rechter voldoet het beding echter niet aan Europese wetgeving. En daarmee vervalt de grond voor alle prijswijzigingen die Vattenfall heeft gedaan terwijl de overeenkomst liep.

De uitspraak van de rechter draait maar om één klant en er is een hoger beroep aangetekend. Maar het prijswijzigingsbeding van Vattenfall is onderdeel van algemene voorwaarden die sectorbreed zijn gebruikt. Dus als de uitspraak van de rechter in Amsterdam overeind blijft impliceert dat dat veel meer mensen mogelijk te veel hebben betaald.

Massaclaim aangekondigd

Ondertussen is de eerste massaclaim al aangekondigd. Bij het bedrijf GoBaxter hebben zich inmiddels 15.000 mensen gemeld die gecompenseerd hopen te worden voor de hoge energietarieven. In de uitzending van Kassa licht de claimclub uitgebreid toe waarom zij denkt dat ze een goede kans maken. Mensen kunnen zich via de website aansluiten bij de claim. Vooraf hoeft daar niets voor betaald te worden, maar als de claim succesvol is, houdt GoBaxter 25% van het uitgekeerde bedrag

Claim kansrijk?

Of een claim kans maakt is volgens de Consumentenbond nog erg onzeker. Op dit moment ligt er pas een uitspraak van een rechter tegen Vattenfall. Het is nog onzeker of de uitspraak ook in hoger beroep overeind blijft. En als dat wel zo is betekent het feit dat veel energiebedrijven dezelfde algemene voorwaarden gebruiken nog niet dat ook alle andere klanten recht hebben op compensatie. Het kan namelijk zijn dat andere leveranciers in aanvullende voorwaarden het prijswijzigingsbeding wel goed uitleggen.

Een aanvullend probleem is dat de hoogte van de compensatie door allerlei variabelen voor iedereen fors kan verschillen. Daarvoor zijn onder meer het verbruik, de tarieven bij aanvang en de looptijd van het contract van belang. De Consumentenbond ziet daarom vooralsnog geen reden om zelf een massaclaim te starten.

Voorbeeld klachtbrief

Jurist Roelof de Nekker ziet samen met andere deskundigen die Kassa sprak wel degelijk mogelijkheden voor een massaclaim. Maar De Nekker zou liever zien dat een claimstichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht dat zou oppakken. Daarmee zouden de belangen van de deelnemers beter geborgd zijn. Maar zo’n claimstichting is er vooralsnog niet. De Nekker heeft daarom een brief opgesteld die klanten naar hun energieleverancier kunnen sturen om te klagen over de tariefsverhogingen. Door zo’n brief te sturen wordt de verjaring van de klacht in ieder geval gestuit. Mocht de energieleverancier de klacht afwijzen, dan kunnen consumenten in ieder geval rustig besluiten of en welke stappen ze verder willen zetten.

Zowel Kassa als Roelof de Nekker aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze voorbeeldbrief.

Behalve zelf naar de rechter stappen of je aansluiten bij een claimstichting is ook de stap naar de Geschillencommissie een optie. Dat kan pas nadat je energieleverancier je klacht heeft afgewezen, of niet naar jouw zin heeft afgehandeld. Het indienen van een klacht kost 52,50 euro. Dat bedrag krijg je terug als de klacht wordt toegewezen. Daarnaast kan het dat je bij betalingsachterstanden die ook onderdeel zijn van de klacht, het bedrag waar dat omgaat al op een rekening van de geschillencommissie moet storten. Als je gelijk krijgt, stort de commissie het geld terug. Maar als het energiebedrijf gelijk krijgt, wordt het geld naar het energiebedrijf overgemaakt.

Energiebedrijven reageren