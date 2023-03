Tanken bij een onbemand tankstation? Hier moet je rekening mee houden

theme-icon Geld

Is er veel geld afgeschreven na een tankbeurt en heb je geen idee hoe dat kan? Dat kan gebeuren als je bij een onbemand tankstation hebt getankt. Daar moet je vóór het tanken je bankpas invoeren en je pincode intoetsen om de pomp vrij te geven. Wat je mogelijk echter niet weet, is dat er op dat moment tijdelijk een fors geldbedrag wordt gereserveerd. Dat bedrag kan – afhankelijk van de betaalmethode en de specifieke benzinepomp – oplopen tot wel 200 euro. Dat noem je pre-autorisatie. Hoe zit dat precies? En waar moet je rekening mee houden als je de tank volgooit bij een onbemande benzinepomp?

Aanleiding voor dit artikel is een mail van een volger. Hij beschreef een situatie waarin hij bij een onbemand tankstation had getankt en voor een vervelende verrassing kwam te staan. Er was namelijk een véél groter bedrag afgeschreven dan wat hij in werkelijkheid voor de tankbeurt verschuldigd was. Hoe kan dat?

Dat heeft allemaal te maken met pre-autorisatie. En omdat dit wellicht geen algemene kennis is, lichten we in dit artikel kort toe wat het is, hoe het werkt, waar je rekening mee moet houden en wat je kunt doen als er onverhoopt toch iets misgaat. Tijd om er eens in te duiken.

Hoe werkt pre-autorisatie bij een onbemand tankstation?

Als jij de brandstoftank van je auto vult bij een onbemand tankstation, is de procedure dat je vóór het tanken de pomp activeert. Dat kan alléén door je bankpas in het apparaat te steken of door een connectie te maken via contactloos betalen. Daarna toets je ter bevestiging je pincode in en wordt de pomp vrijgegeven.

Ergens is het logisch dat de pomp pas in werking wordt gesteld nadat je de verschuldigde betaling vooraf met je bankpas of creditcard autoriseert. Je weet van tevoren immers niet precies het exacte bedrag waarvoor je gaat tanken. Om die reden wordt er tijdens deze zogenaamde pre-autorisatie een reservering in rekening gebracht op je banksaldo. Een bepaald geldbedrag wordt dan tijdelijk geblokkeerd tot de tankbeurt is afgerond. Je kunt pre-autorisatie dan ook beschouwen als een soort borg.

Deze reservering wordt na het voltooien van de tankbeurt verrekend met het bedrag waarvoor je daadwerkelijk hebt getankt, en het restbedrag wordt direct weer vrijgegeven. Zo voorkomt de pomphouder dat mensen tanken zonder te betalen. En als alles goed gaat, heb je niet eens door dat er überhaupt sprake was van een reservering, want de verrekening tussen de reservering en het bedrag waarvoor je werkelijk hebt getankt, vindt meteen plaats.

Om wat voor bedragen gaat het bij pre-autorisatie?

Dat verschilt per pomp. Voorheen was een limiet van 125 euro vrij gebruikelijk, maar in maart 2022 – toen de benzineprijzen gigantisch stegen na de Russische invasie van Oekraïne – werd deze limiet op verschillende plekken verhoogd naar 150 of zelfs 200 euro.

De achterliggende gedachte was dat het met de torenhoge benzineprijzen in sommige gevallen überhaupt niet langer mogelijk was om de tank vol te gooien voor 125 euro. Bereik je de limiet van het bedrag dat als reservering wordt vastgehouden? Dan slaat de pomp automatisch af. Maar toen de brandstofprijzen zo gigantisch begonnen te stijgen, zouden sommige mensen ineens twee keer achter elkaar moeten tanken voor een volle tank: klantvriendelijk is anders.

En hoewel de brandstofprijzen weer wat zijn gedaald ten opzichte van pakweg een jaar geleden, hebben niet alle pomphouders de limiet weer verlaagd. Sommige pompen reserveren nog altijd een bedrag van 125 euro voor de pre-autorisatie, bij andere pompen is dat bedrag 150 euro, en weer andere pompen hanteren de limiet van 200 euro.

De betaalmethode is soms ook van invloed. Sommige pompen reserveren een bedrag van 200 euro indien je met een bankpas betaalt, maar dat bedrag is lager voor wie met een creditcard betaalt. En de hoogte van de reservering is in enkele gevallen zelfs afhankelijk van het type creditcard. Er zijn pompen die een ander bedrag reserveren in het geval van betaling met een creditcard van Visa of MasterCard dan wanneer je betaalt met een creditcard van American Express.

Kortom: controleer voor het tanken even of er bij de onbemande benzinepomp informatie over de betaalprocedure aanwezig is, want de hoogte van het bedrag dat in reservering wordt gebracht, kan echt per pomp, per merk en per betaalmethode verschillen. Maar deze informatie is niet altijd beschikbaar. Reken dan ook op een bedrag tussen de 125 en 200 euro dat voorafgaand aan de tankbeurt wordt gereserveerd.

Hoeveel saldo moet je op je bankrekening hebben?

Dit is ook afhankelijk van de specifieke pomp, want niet alle pompen gaan hier op dezelfde manier mee om. Kort samengevat zijn er twee opties.

Optie 1: Je moet een minimumbedrag aan saldo op je rekening hebben staan

Als jouw banksaldo lager is dan het standaardbedrag dat aan reservering in rekening wordt gebracht tijdens de pre-autorisatie, kun je niet tanken bij deze onbemande benzinepomp. In dat geval moet je naar een bemande pomp en is het jouw verantwoordelijkheid om te tanken voor een bedrag dat je daadwerkelijk kunt afrekenen.

De boete voor tanken zonder te betalen is 131 euro. En nee, de brandstof zit niet inbegrepen in het boetebedrag, dat bedrag komt er nog bovenop.

Optie 2: De pomp reserveert een bedrag dat nét iets lager ligt dan jouw banksaldo

Stel, je hebt 60 euro op je rekening staan. Sommige pompen reserveren dan een bedrag van 59 euro. In dat geval kun je wel tanken bij deze onbemande benzinepomp, maar slaat de pomp automatisch af zodra er voor 59 euro aan brandstof is getankt.

Op die manier garandeert de pomphouder dat er voor de brandstof wordt betaald en weet jij zeker dat je ondanks het geringe saldo wat brandstof in de tank kunt gooien.

Er is veel meer geld afgeschreven na het tanken. Wat nu?

Techniek is niet onfeilbaar, en het is dan ook mogelijk dat er een storing optreedt. Vervelend, zeker als dat nét tijdens het verwerken van de transactie gebeurt. Ook als je tankt bij een onbemande pomp in het buitenland kan het gebeuren dat er wat meer tijd zit tussen het verrekenen van de reservering met het bedrag waarvoor daadwerkelijk is getankt. Dat heeft weer te maken met het feit dat betalingsverkeer tussen verschillende landen soms iets trager verloopt dan betalingsverkeer binnen Nederland, zeker als je tankt in een land waar de euro niet de officiële munteenheid is.

Is er sprake van een technische storing of een (korte) storing in het betalingsverkeer? Dan kan het gebeuren dat het gereserveerde bedrag voor de tankbeurt langer wordt vastgehouden dan gebruikelijk. Dat kan variëren van enkele minuten tot enkele dagen. Banken betalen het teveel betaalde bedrag doorgaans binnen vijf dagen terug, daar hoef je zelf niks voor te doen.

Is dat niet het geval? Dan moet je zelf contact opnemen met de bank. De pomphouder of het tankstation kan de reservering namelijk niet opheffen, dat kan alléén jouw bank.

Tank je bij een onbemand tankstation? Dan is het voor de zekerheid raadzaam om altijd een bon te bewaren. In het geval van problemen tijdens de transactie heb je dan in ieder geval een tastbaar bewijs van de betaling.

Tot slot nog een tip. Zit je krap bij kas en heb je regelmatig moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Dan is het goed om te weten dat er een klein risico bestaat op problemen. Voor mensen met een toereikend banksaldo is dat geen onoverkomelijk euvel, maar als die paar tientjes net het verschil maken tussen wel of niet kunnen eten, is dat net even een ander verhaal.

Oproep: Heb jij hiermee te maken gehad?

Wij zijn benieuwd of jij weleens te maken hebt gehad met problemen na het tanken bij een onbemand tankstation. Hoeveel geld werd er afgeschreven? Hoelang duurde het voordat je het te veel betaalde bedrag weer terugkreeg? Bij welk pompstation was dat? Kon je ook bij het pompstation terecht met problemen, of werd je direct doorverwezen naar de bank?

Kun jij hier iets over vertellen? Deel je verhaal dan met kassa-online@bnnvara.nl onder vermelding van 'Tanken bij onbemande tankstations'.

Bron: Rabobank, Tango, TanQyou, Van Staveren Tankstations

