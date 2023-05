Niet thuis, maar tóch gas en stroom verbruikt: hoe kan dat? theme-icon Geld • 08-05-2023 • leestijd 5 minuten • 240845 keer bekeken • bewaren

Je bent op vakantie of je gaat gewoon een paar dagen van huis. Maar als je de app van jouw energieleverancier opent om de actuele standen te bekijken die de slimme meter doorgeeft, zie je dat je tóch kleine hoeveelheden stroom en gas hebt verbruikt. Dat is gek, je bent er immers niet. Hoe kan dat? We nemen een paar mogelijke oorzaken onder de loep.

Voor vertrek is het gebruikelijk om een rondje door het huis te maken, met name als je voor langere tijd weg denkt te zijn. Staan alle lampen uit? Zijn alle pitten van het gasfornuis uitgedraaid? Verspilling van energie is niet alleen zonde van het geld, met een zekerheidscontrole kun je ook nare verrassingen voorkomen, zoals brand.

Tóch kan het gebeuren dat je ondanks deze voorzorgsmaatregelen energie verbruikt op momenten dat er niemand in huis is. En dat leidt tot de nodige vragen, zo blijkt ook uit dit topic dat onlangs op Kassa's Vraag & Beantwoord-forum werd geplaatst. Er zijn verschillende redenen waarom er tóch sprake kan zijn van energieverbruik, hieronder bespreken we er een aantal.

Waarom verbruik je stroom tijdens je afwezigheid?

Het kan zijn dat je heel grondig te werk gaat en je alle stekkers voor vertrek uit de stopcontacten trekt. Daarmee kun je in theorie wat geld besparen, want met name iets oudere apparaten die je denkt uit te schakelen met de aan/uit-knop, staan vervolgens in werkelijkheid in de stand-by modus.

Omdat er Europese wetgeving is wat betreft de hoeveelheid energie die apparaten in stand-by modus mogen verbruiken, komt dit minder vaak voor bij nieuwere apparatuur, aldus Milieu Centraal. Deze vorm van ongemerkt energiegebruik noem je sluipverbruik, en apparaten die op stand-by staan, zijn de meest voorkomende oorzaak van sluipverbruik.

Kenmerken van apparaten die kunnen zorgen voor sluipverbruik zijn onder meer:

De aanwezigheid van een display waarop je bepaalde informatie kunt zien, zoals de tijd, de temperatuur of andere informatie;

waarop je bepaalde informatie kunt zien, zoals de tijd, de temperatuur of andere informatie; De aanwezigheid van een lamp of verlichting die aanstaat, ook als het apparaat niet in gebruik is;

of die aanstaat, ook als het apparaat niet in gebruik is; Geluid en/of warmte die door het apparaat gegenereerd wordt, ook al is het apparaat niet in gebruik;

en/of die door het apparaat gegenereerd wordt, ook al is het apparaat niet in gebruik; De aanwezigheid van externe stroomtoevoer, zoals een kabel of adapter

Ben je echt langer van huis? Dan kan het lonen om de stekker helemaal uit de apparaten te trekken, in plaats van ze uit te schakelen met de uit- of stand-by knop. Indien ze zijn aangesloten zijn op een contactdoos met aan/uit-schakelaar, kun je de apparaten ook uitschakelen door de knop op de contactdoos om te zetten.

Voorbeelden van apparaten die energie verbruiken als ze uit staan, zijn onder meer televisies en computers. En denk ook aan zaken als de oplader van je telefoon en/of tandenborstel. Nu zijn die laatste twee geen grote stroomvreters, maar opgeteld

Andere verbruikers van stroom waarvan je er misschien niet aan denkt om ze uit te schakelen, zijn bijvoorbeeld het modem en een oven met een digitale klok. En vergeet ook de cv-ketel en de koelkast niet.

Benieuwd welke apparaten de grootste sluipverbruikers zijn? United Consumers heeft er een aantal voor je op een rij gezet.

Waarom verbruik je gas tijdens je afwezigheid?

In huis wordt gas voornamelijk gebruikt voor drie zaken: de verwarming, het gasfornuis en warm water uit de kraan en douche. Anders dan bij stroom, is er bij gas in principe geen sprake van sluipverbruik. Ga je langer van huis? Dan ligt het voor de hand om de thermostaat op een lage temperatuur te zetten of helemaal uit te schakelen, en om te checken of de gaspitten wel uit staan.

Of je de thermostaat laag zet of helemaal uitschakelt, is afhankelijk van het seizoen: in de (late) herfst en zeker in de winter wordt aangeraden om minstens een temperatuur van 15 graden Celsius aan te houden bij langdurige afwezigheid, omdat je anders het risico loopt op vocht- en schimmelproblemen of mogelijk zelfs bevroren leidingen. Het ligt dan ook voor de hand dat er in het stookseizoen altijd wat gas wordt verbruikt, of je nu thuis bent of niet.

Comfortstand en ecostand

Toch kan het ook in het voorjaar en in de zomer gebeuren dat je wat gas verbruikt tijdens je afwezigheid. Een veel voorkomende oorzaak is de comfortstand van je cv-ketel. Een cv-ketel heeft normaal gesproken een boiler waarin een beperkte hoeveelheid water continu wordt voorverwarmd. Daardoor komt er bij de afwas bijvoorbeeld sneller warm water uit de kraan: sommige mensen vinden dat handig en efficiënt.

Maar als je langer van huis bent, is dat natuurlijk niet nodig. Ook kunnen kostenoverwegingen een rol spelen: in het licht van de huidige energietarieven is onnodig gasverbruik wellicht niet handig en wenselijk. Je kunt de cv-ketel op de ecostand zetten: het duurt dan weliswaar iets langer voordat er warm water uit de kraan komt, maar je bespaart wel geld en energie.

Kijk in de handleiding hoe je de ketel op de ecostand zet, of zoek op welk model en typenummer jij hebt en kijk vervolgens online of je een handleiding kunt vinden.

Isolatie

Je kunt de cv-ketel of combiketel overigens ook isoleren, want zeker in de wintermaanden kan er veel warmte verloren gaan. Aangeraden wordt om een isolatiekast te maken rond de ketel en om de verwarmingsbuizen te isoleren.

Ook het isoleren van de woning komt regelmatig als tip voorbij: bij goed geïsoleerde woningen hoeft de ketel minder vaak aan te springen, en dat scheelt weer gas. Maar dat valt uiteraard buiten het kader van dit artikel en is voornamelijk aan te bevelen als langetermijninvestering in het kader van algehele verduurzaming: je woning isoleren omdat je gasverbruik wilt verminderen tijdens een weekendje weg, is om voor de hand liggende redenen geen logische keuze.

Gaslek

Staat de hoofdkraan dicht, heb je de cv-ketel en andere potentiële gasverbruikers helemaal uitgeschakeld, maar wordt er na een paar uur tóch gas verbruikt volgens de app of de slimme meter? Dan kan dit wijzen op een gaslek.

In die gevallen is het raadzaam om niet zelf op zoek te gaan, maar om het over te laten aan een deskundige, zoals een loodgieter. Een gaslek kan namelijk grote en gevaarlijke gevolgen hebben

Defecte meter

Is er géén sprake van een gaslek, wordt er op geen enkele manier gas verbruikt, maar is daarvan tóch sprake als je naar het energieverbruik in de app kijkt? Dan is de slimme meter mogelijk defect.

In dat geval kun je de energieleverancier benaderen voor een controle, of de monteur van het installatiebedrijf die de meter heeft geplaatst. Nadeel is wél dat dit geld kost: volgens verschillende bronnen – waaronder Het Parool - zo'n 500 euro.

Blijkt uit deze controle echter dat de meter inderdaad ondeugdelijk is? Dan krijg je dat bedrag terug. Ook krijg je dan een nieuwe meter én wordt er een berekening gemaakt die tot een correctie leidt. Daarbij wordt het verbruik opnieuw gemeten en wordt gekeken naar het historische verbruik.

Het feit dat je moet betalen voor een controle, is een behoorlijke drempel. Maar als alle andere opties zijn uitgesloten en het dus wel aan de meter moet liggen, is het wel een stap die je uiteindelijk geld kan opleveren.

