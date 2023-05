Vakantiegeld 2023: wie krijgt er meer en wie moet het met minder doen?

12 mei 2023 - 8:34

Ik hoor of ziet nergens iets staan dat ouderen zoals gewoonlijk er met hun vakantiegeld op achteruit gaan. Is de uitkering in 2021-2022 nog 609.10 euro bruto per jaar in 2022-2023 is dit teruggebracht naar 602.84 euro bruto per jaar. Een achteruitgang van van 6.26 euro bruto per jaar. Het is niet veel maar al die AOWers bij elkaar toch een aanzienlijk bedrag. Zoals gewoonlijk wordt er niet over de ouderen gesproken die hangen er maar een beetje bij.