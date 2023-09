Wanneer is de accu van een e-bike aan vervanging toe? Let op deze signalen Vandaag • leestijd 4 minuten • 2441 keer bekeken • bewaren

Een nieuwe accu voor een e-bike is duur. De prijzen lopen uiteen van een paar honderd euro tot wel duizend euro. Zonde dus om deze al te snel af te schrijven. Waaruit kun je opmaken dat de batterij is versleten? We zetten de belangrijkste signalen op een rij.

Zonder goed werkende accu van je elektrische fiets kom je niet lekker meer vooruit. Zo'n batterij, die telkens moet worden opgeladen, heeft niet het eeuwige leven. Uit welke signalen kun je opmaken dat de accu van je e-bike versleten raakt?

1 - Duurt het opladen erg lang?

Als je met een volle accu op pad wilt, moet je 'm eerst weer opladen. Op den duur kost dit steeds meer tijd. Dat is normaal. Duurt het érg lang voordat ie weer vol is en je weer onderweg kunt? Dan is dat een signaal dat de accu z'n langste tijd heeft gehad.

2 - Is de accu snel weer leeg?

Een ander signaal dat je zeker op zal vallen, is de afnemende actieradius. Is je batterij steeds sneller leeg en kom je steeds minder ver, dan is dat ook een teken dat de kracht afneemt. Bij een batterij van een of twee jaar oud zou dit overigens nog niet het geval mogen zijn. Onder normale omstandigheden moet een accu wel vijf tot zes jaar meegaan.

3 - Laadt de accu niet meer volledig op?

Een ander signaal van slijtage is een afnemend oplaadvermogen. Waar je in de begintijd een accu helemaal kon opladen, lukt dit bij oude accu’s niet meer: de 100 procent wordt niet meer gehaald. Fietsen met de batterij lukt dan nog wel, omdat deze nog capaciteit heeft. Maar je moet niet gek opkijken als de accu een keer helemaal de geest geeft bij dit signaal.

Twijfel je over de staat van de accu? Laat deze doormeten

Kom je een aantal van de signalen hierboven tegen? Dan heb je een indicatie dat de accu zijn einde nadert. Wil je zeker weten of deze aan vervanging toe is of dat je misschien toch nog even door kunt rijden? Dan kun je een accu laten controleren. Wil je een betrouwbare check van je accu? Op afspraak kun je bij de meeste fietsenwinkels wel langskomen om de accu door te laten meten. Na de meting rolt er een testrapport uit. Dan weet je of de accu vervangen moet worden of niet.

Let wel: vaak zijn aan zo'n test kosten verbonden. Voor een accu-inspectie wordt al gauw enkele tientjes gevraagd.

Tip: koop je een tweedehands elektrische fiets? Vraag dan om een testrapport van de accu, dan weet je of die nog van goede kwaliteit is. Het zou zonde zijn als je meteen al een nieuwe accu moet aanschaffen, omdat je dan honderden euro’s kwijt bent.

Let ook hier eens op!

- Is het de oplader?

De accu van een e-bike slijt. Maar soms zijn problemen zoals slecht of niet opladen, niet te wijten aan de batterij zelf maar aan de oplader. Vergeet niet om die te controleren. Kun je dit niet zelf, maar vermoed je wel dat de oplader de oorzaak is van problemen met de accu? Ga er dan mee naar een fietsspeciaalzaak en laat de oplader daar nakijken.

- Wel goed geplaatst?

Er kan ook wat anders aan de hand zijn dan puur de slijtage. Een accu die niet goed is geplaatst, kan bijvoorbeeld geen teken van leven meer geven. Controleer of de accu zorgvuldig is geplaatst en zorg ervoor dat hij goed vastklikt en op zijn plaats blijft zitten.

- Een kapotte zekering?

Een zekering kan er ook voor zorgen dat de accu geen stroom meer geeft. Dit komt bijvoorbeeld voor na kortsluiting. Houdt je accu er plots mee op? Laat dan bij een fietsspecialist controleren of de oorzaak een kapotte zekering is. Die kan dan worden vervangen.

- Storing door sensoren?

Valt de trapondersteuning van elektrische motor weg of vertoont deze haperingen? Op een e-bike zitten sensoren waar wat mis mee kan zijn. De rotatiesensor wil nog weleens vies worden waardoor informatie niet goed doorkomt. Sommige typen elektrische fiets hebben een krachtsensor die verstoord kan raken. De fiets gaat dan plots sneller of stopt ineens onder het rijden. Kom je deze signalen tegen? Een fietsspecialist kan je helpen om deze sensorstoringen te verhelpen.

Laad de accu regelmatig op!

Tot besluit: wil je langer doen met een accu? Laad ‘m dan bij voorkeur op voordat deze helemaal leeg is. Zorg ervoor dat de accu zeker een keer per maand wordt opgeladen. Een accu die niet wordt gebruikt en volledig leegloopt, gaat eerder kapot.

Heb je een flinke fietstocht gemaakt en is onderweg de accu leeggeraakt? Hang ‘m dan na thuiskomst meteen aan de oplader. Wacht je te lang dan verdwijnt het laatste restje energie uit de batterij. Dit wordt diepteontlading genoemd. De kans bestaat dat de accu dan stukgaat en helemaal niet meer kan worden geladen.

Wil je weten wat het beste is voor de accu van jouw e-bike? Sla dan de handleiding er eens op na.